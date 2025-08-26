大相撲夏巡業は26日、愛知県刈谷市で行われ、秋場所（9月14日初日、東京・両国国技館）での新三役昇進が濃厚な幕内・安青錦（21＝安冶川部屋）が朝稽古で幕内・伯桜鵬、草野らと6番取った。相撲を取る稽古は小結・欧勝馬らと4番取った17日の札幌巡業以来。「場所も近づいてきたので、感覚を忘れないように。稽古で勝つこと以上に前に出ることを心がけた」と積極性を意識して土俵に上がった。

名古屋場所後初めて相撲を取った7日の古河市巡業では動きに物足りなさを感じていたが、この日は激しい突っ張りや巧みなひねり技を駆使。「久しぶりに相撲を取ったけど体が思ったより動いた」と好感触だ。長丁場の夏巡業も終盤に入った。今巡業の思い出を問われると「北海道は行ったことがなかった。夜も涼しくていい感じだった」。これまであまり食べたことがなかったジンギスカンも印象深かったという。

ウクライナでは長時間バスに乗ることには慣れていたが、「巡業は毎日バス移動なので…」と苦笑い。それでも「そんななかでもしっかりやるべきことをやるのは、いい勉強になっている」と前向きだった。