タイトーは、アクションゲーム「バブルボブル」シリーズの完全新作「バブルボブル シュガーダンジョン」のSteam版を11月27日に発売する。価格は5,280円。

「バブルボブル シュガーダンジョン」は、主人公の泡はきドラゴンのバブルンが毎回変化する「おかしな」ダンジョンを大冒険。泡をはいて、敵を閉じ込めて、つのや背びれで泡を割って敵を倒したり、泡は風の流れに乗って移動し、泡の上でジャンプすれば高い場所へも行ける。

ダンジョンは入る度に、ステージの形状や足場、登場する敵や配置などが変化。スキルを駆使して、ダンジョンのお宝を集めていく。

そして、同時収録ソフトとして、「バブルシンフォニー」が付属。

「バブルシンフォニー」は、1994年にアーケードゲームとして登場した「バブルボブル」シリーズのタイトルで、本作には1997年に発売された家庭用版「バブルシンフォニー」の移植作品が同時収録される。

2人同時プレイが可能で、4体のキャラクターから1体を選び、泡をはいて、敵を閉じ込めて、割って倒しながらステージを進めていく、バブルアクションゲーム。タイトーの他タイトルがテーマになったワールドや、キャラクター達も多数登場する。

