【MLB】ドジャース7ー0レッズ（8月25日・日本時間26日／ロサンゼルス）

【映像】これぞメジャー！な“神キャッチ”の瞬間

ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したレッズ戦で3回裏、相手先発ハンター・グリーンが見せた“超絶好守”にドジャース本拠地がどよめきに包まれた。

ドジャースが1点リードの3回、大谷は四球を選んで出塁。無死一、二塁とチャンスを広げ、続く2番ベッツの打席へ。カウント0-2と追い込まれてからの3球目、外角のスライダーを打ち返した打球はグリーンの立つマウンドへ鋭く返ってきた。

投球フォームを終え、体勢が崩れかけた直後だったにもかかわらず、グリーンはしっかりと背面へグラブを差し出し、狙いすましたように打球をつかみ取った。そのまま二塁、さらに一塁へと送球されるダブルプレーが完成した。

試合の実況を務めた清水俊輔アナウンサーは「なんというゲッツーだ！」と驚きを隠せず、元メジャーリーガーで解説の田口壮氏も「まぐれじゃない。ちゃんと捕ってますよね」と語り、メジャーならではの身体能力を称賛。同じく解説を務めた元メジャーリーガーのマック鈴木氏も「たまに出したグローブに入るっていうのはありますけど、捕りにいってて、ダブルプレーとったあとも平常心でしたもんね。当たり前のようにプレーしてましたからね」と感嘆の声を上げた。

中継の視聴者からも「うそやろ」「スーパープレー」「信じられん」「こんなん無理や」と驚きの声が並び、「えぐすぎ」と一言で衝撃を表現する声も多数。大谷の進塁をかき消した一連の守備は、まさに球場全体を唸らせる瞬間だった。

チャンスを広げたはずの場面が一瞬にして2アウトに変わる、“これぞメジャー”らしい高度な守備技術が光ったプレーとなった。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）