【ギャグ漫画】「ここで寝たら死ぬぞ！」睡魔に襲われた部下を励ます隊長の下した決断がポンコツすぎると話題に【作者に聞いた】
【漫画を読む】雪山で遭難して凍死しそうな男性だが…!?
学生時代から漫画を描いているのぞみわたるさん(@nozomiwataru)は、SNSやブログを中心に作品を発表している。現在も定期的に投稿されている「のぞみわたるのギャグ漫画」は、シンプルな描写ながらもクスッと笑える作品だ。今回は雪山を舞台にした4コマ漫画を紹介するとともに、作者に本作が誕生した経緯を聞いた。
■遭難した男たち、シリアスにならない雪山での闘い
とある雪山で2人の男性が遭難して、1人は睡魔に襲われてしまう。「ここで寝たら死んでしまうぞ！」と隊長が声をかけ、交代で仮眠を取ることを提案する。眠そうだった部下も賛成すると、「じゃあまず俺から…」と言って隊長から寝始める。「8時間経ったら起こしてくれ」と話すも、凍死する可能性があり「死ぬよ!?」と思う部下なのであった。
作者ののぞみわたるさんは、昔から「ポンコツだけどどこか憎めない上司とその部下」という設定でギャグを描くのが好きだったと明かす。今回は雪山で遭難した際の睡魔との闘いをテーマに作品を制作した。死の瀬戸際であるにもかかわらず、まったくシリアスにならないところがギャグ漫画らしく、作者自身も好きな作品だと語る。
取材協力：のぞみわたる(@nozomiwataru)
