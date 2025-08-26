2年生は通常、9月5日開幕のU18W杯日本代表に選ばれない。新チームの秋季大会が間近に迫っているからだ。

過去には2年生エースが代表入りした影響で新チームは秋季県大会の初戦で敗退、翌年のセンバツが絶望になるという泣くに泣けないケースもあった。

そんななか、2年生ながら唯一、選ばれたのが夏の甲子園で優勝した沖縄尚学のエース末吉良丞だ。今年のU18W杯は沖縄で開催される。しかも優勝チームのエースだけに実力はもちろん、大会の目玉としても高野連は末吉を代表に呼びたかったという。

秋季大会はW杯の約1週間後だが…

問題は新チームへの影響だが、

「沖縄尚学は末吉と二枚看板の2年生投手の新垣有絃がいる。さらにベンチ入りした2年生投手が2人、今春のセンバツまで末吉とバッテリーを組んでいた2年生捕手もいます。新チームもかなり選手層が厚い。それに甲子園出場を決めたのはどこよりも早い7月13日。秋季大会が始まるのは9月20日で、W杯が終わる14日から約1週間後です。甲子園で526球を投げた末吉もコンディションを戻せる可能性がある。新チームは来年も期待できますよ」とはマスコミ関係者だ。

