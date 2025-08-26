「ミスマガジン2025」は永岡ゆきねに決定！今後が楽しみすぎる期待の原石たち

応募総数2,826人から選ばれた「ミスマガジン2025」を発表！栄えあるグランプリは、兵庫県出身の永岡ゆきねに決定！

株式会社講談社は、8月26日（火）に「ミスマガジン2025」の各賞受賞者を発表。グランプリのほか、ミスヤングマガジン、ミス週刊少年マガジン、読者特別賞、審査員特別賞が選出されている。

左から週刊少年マガジン：江下 晏梨、審査員特別賞：太田 しずく、グランプリ：永岡 ゆきね、ミスヤングマガジン：晴 こころ、審査員特別賞：まるや そら、読者特別賞：冨永 実里

今回の「ミスマガジン2025」では、永岡ゆきねがグランプリを受賞。ミスヤングマガジンには晴こころ、ミス週刊少年マガジンには江下晏梨、読者特別賞には冨永実里、審査員特別賞には太田しずくとまるやそらが選ばれた。

受賞者発表サイト：https://miss-maga.jp/winner2025/

グランプリを獲得した永岡ゆきねには、賞金100万円に加え、ヤングマガジン表紙出演とソロ写真集発売という三大特典が授与される。さらに、９月１日（月）発売のヤングマガジン40号では、ミスマガジン2025受賞メンバーによる初表紙・初グラビアが掲載される予定だ。

グランプリを受賞した永岡ゆきねをはじめ、ミスマガジン2025に参加したメンバーたちの今後の活躍に注目が集まる。

ミスマガジン2025 グランプリ：永岡ゆきね

ミスマガジン2025 グランプリ 永岡ゆきね ©講談社 氏名：永岡 ゆきね（ながおか ゆきね）

事務所：First Step

生年月日：2009年7月10日

身長：160cm

出身地：兵庫県

ミスマガジン2025 ミスヤングマガジン：晴こころ

ミスマガジン2025 ミスヤングマガジン 晴こころ ©講談社 氏名：晴 こころ（はる こころ）

事務所：ワタナベデジタルエージェンシー

生年月日：2009年2月19日

身長：161cm

出身地：愛知県

ミスマガジン2025 ミス週刊少年マガジン：江下晏梨

ミスマガジン2025 ミス週刊少年マガジン 江下晏梨 ©講談社 氏名：江下 晏梨（えした あんり）

事務所：サンミュージック福岡

生年月日：2006年11月4日

身長：165cm

出身地：福岡県

ミスマガジン2025 読者特別賞：冨永実里

ミスマガジン2025 読者特別賞 冨永実里 ©講談社 氏名：冨永 実里（とみなが みさと）

事務所：サンミュージックプロダクション

生年月日：2007年10月15日

身長：166cm

出身地：埼玉県

ミスマガジン2025 審査員特別賞：太田しずく

ミスマガジン2025 審査員特別賞 太田しずく ©講談社 氏名：太田 しずく（おおた しずく）

事務所：スペースクラフト・エージェンシー

生年月日：2009年4月3日

身長：149cm

出身地：静岡県

ミスマガジン2025 審査員特別賞：まるやそら