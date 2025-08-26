高野寛が、ニューEP『青い鳥飛んだ EP』を本日8月26日にリリース。また、親交のあるアーティスト ウィスット・ポンニミット（タムくん）が手掛けた同曲のMVも公開となった。

本作は、最新アルバム『Modern Vintage Future』の収録曲「青い鳥飛んだ」に、自らによる同曲のリミックスと2曲のデモバージョンを加えた全4曲を収録。本楽曲は、SNSや日常のコミュニケーションを背景に、真実と虚構が入り混じる現代社会を象徴的に描きながらも、儚さの先に希望を感じさせる一曲であり、公開されたMVは、タムくんが独自のタッチで楽曲の世界観を映像化したものとなっている。

また、8月30日に行われるライブ『Modern Vintage Future』のグッズも公開。当日は事前物販となり、チケットを所持していない場合も購入できる。

＜高野寛 コメント＞

この曲は元々、twitterがXに変わってしまった衝撃から生まれた曲でした。あれから時は過ぎ、もう青い鳥のアイコンのことを知らない若い世代もいるかもしれません。今回タムくんの解釈で、歌詞の由来から離れた新しい物語を作ってもらいました。この映像は、僕とタムくんの共作による新しい作品です。タムくん、素晴らしいアニメをありがとう。

＜ウィスット・ポンニミット（タムくん） コメント＞

初めて曲を聴きながら歌詞を読んだ時、すぐこのイメージが浮かんできた。社会に合わない人。

何が良いのか、何が悪いのか。社会によって違うし、時代によって違うし、とてもついていけない。

愛されないなら自分の愛をする。それしかない。輝く。

