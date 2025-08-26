¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡Ù²ì²°ÁÔÌé¡¢Æ¸ÄçÂ´¶È¤Ê¤ë¤«¡¡¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Áê¼êÌò¤ÏÃ«Â¼Èþ·î
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÎÂ¼¼ÓÏÂ¤ÈÁ°ÅÄ¸øµ±¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²ÐÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈ¡Ö¥É¥é¥ÞDEEP¡×¡Ø´°Á´ÉÔÎÑ¡½±£¤¹Èþ³Ø¡¢Ë½¤¯³Ð¸ç¡½¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¿¼0¡§24¡Á¿¼0¡§54¢¨ÊüÁ÷¸åTVer¡¢Hulu¤ÇÇÛ¿®¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦26Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Û¤É¤¦¤¤¤¦¾õ¶·¡©¾åÍç¤Ç¥Ù¥Ã¥È²¼¤Ë¤â¤°¤ë²ì²°ÁÔÌé
¡¡º£ºî¤Ï¡¢ÉÔÎÑ¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈºÆÀ¸¡É¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¤òÉÁ¤¯¡£É×¤ò°¦¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔÎÑ¤¹¤ëºÊ¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿°¦¤Î·Á¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ëÉ×¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÉÔÎÑ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÊ¡¦Àé½Õ¡Ê¿ÎÂ¼¡Ë¤¬ºÆ¤ÓÉÔÎÑ¤Ë¶½¤¸¤ëÃæ¡¢¤½¤¦¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤µÈ²¬ÂóºÈ¡ÊÁ°ÅÄ¡Ë¤Ï¡¢Àé½Õ¤È¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤ë¡£Àé½Õ¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÉ×ÉØ¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¾¯¤·¤Ç¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤Î¡¢Àé½Õ¤ËÏÃ¤¹¤¤Ã¤«¤±¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂóºÈ¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡¦ÆâÌî¹Ò¡Ê²ì²°ÁÔÌé¡Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¤¤¤´¶¤¸¤ÎÃç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤ÈÇ°´ê¤Î½é¥Ç¡¼¥È¤Ø¡£º£ÅÙ¤³¤½ÁÇ¿ÍÆ¸ÄçÂ´¶È¤È¥¦¥¥¦¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ËÎ©¤ÄÆâÌî¤ÎÁ°¤Ë¡¢Âç¤¤ÊÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÁÇ´é¤ò±£¤·¤¿¥¢¥é¥Õ¥©¡¼½÷À¡¦¥ë¥Ê¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡Ö¼þ¤ê¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼þ°Ï¤ò·Ù²ü¤¹¤ë¥ë¥Ê¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë¤Þ¤Þ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ë¥Ê¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç2¿Í¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³°¤·¤¿¥ë¥Ê¤ÎÁÇ´é¤ò¸«¤¿ÆâÌî¤Ï¡Ö¤¤ì¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡×¤È¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¡£¥ë¥Ê¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ïµ¶Ì¾¤é¤·¤¤¡£¡Ö·î¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÀÅ¤«¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¥Ý¥Ä¥ó¤ÈÉâ¤«¤ó¤Ç¤ë¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤È»÷¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÆâÌî¤Ë¤â¤¿¤ì¤«¤«¤ë¡£ÆâÌî¤ÏÍßµá¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥ë¥Ê¤Ë¥¥¹¤òÇ÷¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤«¤¬Éô²°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÆâÌî¤òÂóºÈ¡¢ºù°æÍÛ²ð¡ÊÌîÂ¼¼þÊ¿¡Ë¡¢Àé½Õ¤¬µß½Ð¤¹¤ë¡¢Ã¦½ÐÂçºîÀï¤¬´º¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£Éâ¤«¤ì¤ëÆâÌî¤Î±¿Ì¿¤Ï¡£Àé½Õ¤È²ÈÂ²¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÂóºÈ¤Ë¤â¡¢ÁÛÄê³°¤Î»öÂÖ¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ÊÌò¤òÃ«Â¼Èþ·î¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤¿¡£
