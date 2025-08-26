¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤«¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤«¡¢ÊÆ¹ñ¿Íµ¼Ô2¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡Ä¡½ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢
ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼«Í³ÂÎ°é¤Ï26Æü¡¢ÊÆMLB¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ëÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¿Íµ¼Ô¤«¤é¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼ÍÍø¤È¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬¸½ºß¡¢¶¦¤Ë45ËÜ¤òÊü¤Á¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¾å¤Ç¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖESPN¡×¤Îµ¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤È¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¶¦¤Ë¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬Í¥Àª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥¸¥ã¡¼¥¹µ¼Ô¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬56ËÜ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎãÇ¯9·î¤ÎÀ®ÀÓ¤¬Èó¾ï¤ËÎÉ¤¯¡¢Ä¹ÂÇÎ¨¤Ï¡¥521¤È6·î¤Ë¼¡¤°¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤â9·î¤Ï¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤¬¡¢¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ïº¸Åê¼ê¤Ë¶¯¤¤¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥ª¥ë¥Ë¡¼µ¼Ô¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬59ËÜ¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¡Ö¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Ï±¦Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆOPS¡¥946¡¢º¸Åê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âOPS¡¥943¤Èº£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤ÇÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢¸åÈ¾Àï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â²ÐÎÏÁ´³«¡£Ä¾¶á45»î¹ç¤Ç¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò20ËÜÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÂçÃ«¤Ï16ËÜ¡Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ë¾¡Éé¤Î9·î¡£ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ÎºòÇ¯9·î¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤Ï¶¦¤Ë10ËÜ¡£¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVPÁè¤¤¤Ç¤ÏÂçÃ«¤¬¤ä¤äÍ¥Àª¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦Áè¤¤¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¡£¤â¤·¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð2022Ç¯°ÊÍè2ÅÙÌÜ¡¢ÂçÃ«¤¬³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ËÌÅÄ¡Ë