藤井 風、3rdアルバム『Prema』封入特典の詳細発表 サイン会応募と来年以降の国内ツアー最速先行が可能に
シンガーソングライター・藤井 風が9月5日にリリースする3年ぶりの3rdアルバム『Prema』の初回盤、通常盤、LPに封入されるシリアルナンバーの詳細が発表された。
【動画】藤井 風がラブストーリーに初挑戦！「Love Like This」ミュージックビデオ
今回封入されるシリアルナンバーは、2つの特典応募に利用できる。1つ目は、アルバムのリリースを記念した東京・大阪でのサイン会への応募。会場や日時などの詳細は当選者のみに案内される。2つ目は、来年以降に開催予定の日本国内ツアーのチケット最速抽選先行申し込み。こちらの詳細も後日発表となる。
シリアルナンバーは各イベント共通で、CD初回盤、通常盤、LPすべてに封入される。申し込みは1シリアルナンバーにつき1回限り有効で、紛失や盗難による再発行には対応していない。
『Prema』は、初回盤が2CD仕様で、DISC2には未発表曲「It’s Alright」を含む7曲を収録した『Pre: Prema』を同梱。さらに両面ポスターや紙ジャケット仕様のブックレット、歌詞対訳・解説も付属する。通常盤はCDのみで、LPはカラービニール仕様の1枚組。先行配信された「Love Like This」「Hachiko」などが収録される。
藤井は、9月のアルバムリリースに加えて、7月からは初のヨーロッパツアー、8月からは2度目の北米ツアーを開催する。
