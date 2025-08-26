ドル円１４７．５５近辺、ユーロ円１７１．４０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円およびクロス円はやや上値を抑えられている。仏政局不安を受けて欧州株、なかでも仏ＣＡＣ指数が大幅安となっており、為替市場ではリスク警戒の円高圧力がみられている。また、ユーロ安の動きも広がっている。



ユーロ円は172.00付近を高値に、足元では171.30台へと下押しされている。ポンド円も199円台からは上値を抑えられており、198円台後半で推移。ドル円は147.91近辺を高値に、147.50付近へと軟化している。



USD/JPY 147.50 EUR/JPY 171.34 GBP/JPY 198.63

