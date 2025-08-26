白鳥英美子が、活動55周年を記念したベストアルバム『白鳥英美子ベスト～ミュージック・オブ・ファンタジー』を10月8日にリリースする。

（関連：松田聖子、中森明菜、小泉今日子、工藤静香……今も変わらぬ輝きと進化を続ける”80年代アイドル”の現在）

トワエモワ（デビュー当時は『トワ・エ・モワ』表記）として1969年にデビューした白鳥。今作は、これまでの活動の中で白鳥が担当してきた数々の作品の主題歌やイメージソング、CM楽曲などが収録されたアルバムとなる。

CMソング「AMAIZING GRACE」や、今年80周年を迎える『ムーミン』から1990年に放送されたTVアニメ『楽しいムーミン一家』のオープニングテーマ「夢の世界へ」、同じく今年25周年を迎えたゲーム『FINAL FANTASY Ⅸ』の主題歌「Melodies Of Life」、1991年に公開された映画『ドラえもん のび太のドラビアンナイト』の主題歌「夢のゆくえ」といった、白鳥の代表作が収録される。

そのほか、TVドラマ『HOTEL』の主題歌「LET THE RIVER RUN」や、松本零士原作のTVアニメ『コスモウォーリアー零』のエンディングテーマ「THE BOOK OF LIFE」、『長野冬季オリンピック』讃歌「花束そえて」など、白鳥の55年が凝縮された収録内容となる。

また、ボーナストラックには、トワエモワとして2001年に発表した「YAKUSOKU ～父に送る手紙～」と、55周年を飾る新曲として制作された「いのちの森」も収録される。

なお白鳥は、10月13日に草月ホールにてコンサート『白鳥英美子 ミュージック オブ ファンタジー』の開催を控えている。チケットは一般発売中だ。

＜白鳥英美子 コメント（新曲「いのちの森」について）＞

～いのちの森～

森と湖の国、そして世界一「幸せの国」、そう称されているフィンランドはあこがれの国でもあります。フィンランドの深い森を思う時、なぜか空から俯瞰しているような自分がいます。その森には鳥や動物、けものたち、そして妖精までも生きている。もしその森で私が歌ったら生きものたちは気づいてくれるだろうか…。そんな事を想いながらこの曲を歌いました。聴いてくださる皆様をフィンランド・ムーミンの世界にお連れできたらうれしいです。

白鳥英美子

（文＝リアルサウンド編集部）