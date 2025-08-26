２６日の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３０４．９９ポイント（１．１８％）安の２５５２４．９２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９９．３４ポイント（１．０７％）安の９１４８．６６ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は３１７８億７０９０万香港ドル（約６兆１０９億円）にやや縮小したものの高水準が続いている（２５日は３６９６億９８２０万香港ドル）。

外部環境の不透明感が重しとなる流れ。米金融政策の混乱が警戒されたほか、米関税政策の動向も気がかり材料となっている。トランプ米大統領は２５日夜（日本時間２６日朝方）、住宅ローン不正疑惑を理由に連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のクック理事を即時解任。一方、クック氏は「大統領に解任の権限はなく、辞任するつもりもない」と表明した。関税政策を巡っては、トランプ氏が２５日、韓国大統領との会談中に、中国がレアアース（希土類）磁石の米国向け輸出を再び止めれば「２００％関税」を課すことになると記者団に述べている。また、トランプ氏は自身のＳＮＳに、米国のテクノロジー企業に規制をかけている国に対し、大幅な追加関税と半導体の輸出規制を課すと投稿した。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。中国の政策に対する期待感が支えだ。中国当局はこのところ、不動産支援や消費刺激、過当競争是正など景気対策を相次ぎ打ち出している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が４．３％安、通信キャリア大手の中国聯通（７６２／ＨＫ）が３．５％安、民営教育サービス事業者の新東方教育科技集団（９９０１／ＨＫ）が２．９％安と下げが目立った。

セクター別では、医薬が安い。石薬のほか、信達生物製薬（１８０１／ＨＫ）が４．２％、康希諾生物（６１８５／ＨＫ）が３．３％、江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が２．８％、百済神州（６１６０／ＨＫ）が２．２％ずつ下落した。

中国の不動産セクターも急落。碧桂園ＨＤ（２００７／ＨＫ）が５．２％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が５．１％安、越秀地産（１２３／ＨＫ）が３．７％安、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が３．１％安と値を下げた。

半導体セクターもさえない。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が４．１％安、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．１％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．８％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．０％安で引けた。

半面、産金・非鉄セクターは高い。中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が１０．６％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が９．３％、山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が４．５％、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．５％、中国アルミ（２６００／ＨＫ）が１．９％ずつ上昇した。

消費セクターの一角も物色される。食肉の中糧家佳康食品（１６１０／ＨＫ）が４．８％高、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が３．６％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．７％高、食品・飲料の統一企業中国ＨＤ（２２０／ＨＫ）が２．６％高、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が１．９％高、日用雑貨チェーンの創優品集団ＨＤ（９８９６／ＨＫ）が１．５％高で取引を終えた。キャラクター商品「ラブブ」が世界的な人気を集めているポップマートは、新ＩＰ「星星人」が大ヒットしていると伝わり、連日で上場来高値を更新している。

本土マーケットは５日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３９％安の３８６８．３８ポイントで取引を終了した。医薬が安い。不動産、ハイテク、金融、公益、エネルギー、軍需産業なども売られた。半面、消費関連は高い。素材、自動車、運輸も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）