レッドカーペットに華やかに登場した（前列左から）生瀬勝久、成田凌、福山雅治、有村架純、仲村トオル、伊藤淳史（後列左から）犬飼貴丈、木村昴、生田絵梨花、岡崎紗絵、秋山寛貴、田中亮監督

　映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）のレッドカーペットイベントが26日、都内で開催され、俳優の福山雅治、有村架純ら豪華なキャストが集結した。

【動画】福山雅治、有村架純、成田凌、生田絵梨花らが華やかに集結！レッドカーペット登場にファンから大歓声

　東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。福山演じる主人公・神尾武史はラスベガスでも名を馳せるマジシャンでありながら、金にシビアで息を吐くように嘘をつくという超個性派キャラクター。父の死をきっかけに武史とバディを組み、事件の真相に迫っていく武史の姪・神尾真世役を有村が演じる。

　この日は、福山、有村のほか、成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督が登場。福山の「I's Show Time」という掛け声で華々しく終えていた。