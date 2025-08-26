映画『ブラック・ショーマン』レッドカーペットイベント 福山雅治や有村架純、生田絵梨花らが華やかに登場
映画『ブラック・ショーマン』（9月12日公開）のレッドカーペットイベントが26日、都内で開催され、俳優の福山雅治、有村架純ら豪華なキャストが集結した。
【動画】福山雅治、有村架純、成田凌、生田絵梨花らが華やかに集結！レッドカーペット登場にファンから大歓声
東野圭吾氏の人気小説『ブラック・ショーマンと名もなき町の殺人』（光文社文庫）を実写映画化。福山演じる主人公・神尾武史はラスベガスでも名を馳せるマジシャンでありながら、金にシビアで息を吐くように嘘をつくという超個性派キャラクター。父の死をきっかけに武史とバディを組み、事件の真相に迫っていく武史の姪・神尾真世役を有村が演じる。
この日は、福山、有村のほか、成田凌、生田絵梨花、木村昴、秋山寛貴（ハナコ）、犬飼貴丈、岡崎紗絵、伊藤淳史、生瀬勝久、仲村トオル、田中亮監督が登場。福山の「I's Show Time」という掛け声で華々しく終えていた。
