ナ・イヌの韓国語講座 第3弾、“低音ボイス”の「おやすみなさい」にファン「幸せです」 ドラマ『初恋DOGs』公式SNSで
TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の公式インスタグラムが25日に更新され、インスタ内の企画「ナ・イヌの韓国語講座」第3弾が公開された。
【動画】韓国語講座 第3弾、ナ・イヌの“低音ボイス”「おやすみなさい」
今回の「"ワン"フレーズ」は「寝る前に言うフレーズ」と題し、ナ・イヌの優しい“低音ボイス”で2種類の「おやすみなさい」をレクチャー。年上の方に言う敬語バージョン「おやすみなさい！」、友達に言うカジュアルバージョン「おやすみ〜！」の2パターンをゆっくりと紹介した。
最後には、韓国語で「おやすみ！良い夢見てね！」、日本語で「いい夢見てください！」「では、おやすみなさい！」と“イケボ”であいさつし、両手を頬の横で合わせてかわいらしい“寝るポーズ”を披露している。
この投稿を見たファンからは「本当に日本語がお上手、、、感動さえしてます」「わかりやすい教え方にワクワクしながら聞かせて頂いてます 幸せです」「今夜は良い夢が見れそうです」などと歓喜のコメントが寄せられていた。
【動画】韓国語講座 第3弾、ナ・イヌの“低音ボイス”「おやすみなさい」
今回の「"ワン"フレーズ」は「寝る前に言うフレーズ」と題し、ナ・イヌの優しい“低音ボイス”で2種類の「おやすみなさい」をレクチャー。年上の方に言う敬語バージョン「おやすみなさい！」、友達に言うカジュアルバージョン「おやすみ〜！」の2パターンをゆっくりと紹介した。
この投稿を見たファンからは「本当に日本語がお上手、、、感動さえしてます」「わかりやすい教え方にワクワクしながら聞かせて頂いてます 幸せです」「今夜は良い夢が見れそうです」などと歓喜のコメントが寄せられていた。