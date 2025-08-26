ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¢»°¶¿»ÔµÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿ÍÃç´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö·Ý¿ÍÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¡×¤È½ÐÇÏ¤ò¸å²¡¤·
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê52¡Ë¤¬26Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºë¶Ì¡¦»°¶¿»ÔµÄ²ñÁªµó¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢X¡ÝGUN¤ÎÀ¾Èøµ¨Î´¡Ê55¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
À¾Èø¤Ï¡¢Àè·î20Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»°¶¿»ÔµÄ²ñÁªµó¤ËÅöÁª¡£¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤Ï¡ÖÀ¾Èø¤µ¤ó¤âÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÅÚÅÄ¤ÏÀ¾Èø¤«¤é»öÁ°¤ËÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¡ØÁªµó½Ð¤è¤¦¤È»×¤¦¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Íè¤¿¤«¤é¡£·Ý¿ÍÂ³¤±¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤â¤Á¤í¤óÂ³¤±¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢¤À¤Ã¤¿¤éÁ´Á³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Þ¤¹¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¬¥Í¤µ¤ó¡ÊÁêÊý¤Î¥µ¥¬¥Í¡¦¥Þ¥µ¥Ò¥í¡Ë¤Ë¤Ï¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø°ì±þ¸À¤Ã¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥¬¥Í¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¥Ð¥«¤À¤«¤é¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤Î°¸ý¤ò¤¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£