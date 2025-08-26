ËâºÀÅÍ¡¢¡È¥¿¡¼¥¶¥ó¤¹¤®¤ë¡É¿åÃå»Ñ¤ÇºÊ¡¦ÌðÂô¿´¤È¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¶¯¤Î¤´É×ºÊ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¡×
¡¡¸µK-1²¦¼Ô¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎËâºÀÅÍ¡Ê46¡Ë¤¬¡¢26Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¥¿¡¼¥¶¥ó¤¹¤®¤ë¡É¿åÃå»Ñ¤ÇºÊ¤ÇÇÐÍ¥¡¦ÌðÂô¿´¡Ê44¡Ë¤È¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¡×ËâºÀÅÍ¡õÌðÂô¿´¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¡ÖÀÐ³ÀÅç¤Ç¤ÏÂì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¡¥Ð¥é¥»¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤êµµ¤È±Ë¤¤¤À¤ê¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ëÂì¤Î´äÈ©¤ËÎ©¤Á¡¢¶þ¶¯¤ÊÊ¢¶Ú¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡È¥¿¡¼¥¶¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÊ¤È¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ÉºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¥¿¡¼¥¶¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¡×¡Ö¥¿¡¼¥¶¥ó´¶¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥¿¡¼¥¶¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¤´É×ºÊ¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡¢!!¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¡×ËâºÀÅÍ¡õÌðÂô¿´¤Î¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡ÉÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¢¨2ËçÌÜ
¡¡¡ÖÀÐ³ÀÅç¤Ç¤ÏÂì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¡¥Ð¥é¥»¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤êµµ¤È±Ë¤¤¤À¤ê¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸¤¤ÌÐ¤ëÌÚ¡¹¤Î´Ö¤ËÎ®¤ì¤ëÂì¤Î´äÈ©¤ËÎ©¤Á¡¢¶þ¶¯¤ÊÊ¢¶Ú¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿¡È¥¿¡¼¥¶¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÊ¤È¡ÈÈþ¥Ü¥Ç¥£¡ÉºÝÎ©¤Ä¿åÃå»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËâºÀÅÍ¤µ¤ó¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¥¿¡¼¥¶¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡ª¤Û¤ó¤È¥«¥Ã¥³¥¨¥¨¤Ã¤¹!!¡×¡Ö¥¿¡¼¥¶¥ó´¶¥¨¥°¤¤¡×¡Ö¥¿¡¼¥¶¥ó¤¹¤®¤ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î¤´É×ºÊ¡×¡ÖÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤Æ¡¢¡¢¡¢!!¡×¤Ê¤É¤ÈÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£