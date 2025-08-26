¡ÖºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡Ä¡×Ãæ±à¥ß¥Û¤¬ÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤¿¡ª¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¤ÎÉ¾²Á¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤«¤Ê¤¤¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè107²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö¸«¤Ê¤¯¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¡¢ÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè107²ó¡Ê2025Ç¯8·î26ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¥â¥Ç¥ë¤Î¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¤¬È¬ÌÚ¤Ë¹¥´¶¿¨
¡¡ÃãÏÒ¤ä»®¤Ë³¨¤È»í¤ò½ñ¤¤¤ÆÇä¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹Í¤¨¤¿È¬ÌÚ¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¡£
¡¡¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤Î³¨¤È»íÉÕ¤¥«¥Ã¥×¤È»®¤¬´°À®¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç°û¤à¹ÈÃã¤ÏÌ£¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¡£
¡¡·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Î²È¤Ç¤Ï³¨»®¤ò¥È¥¤¥ì¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤»¤á¤Æ¸¼´Ø¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¡¼¤È»×¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¥È¥¤¥ì¤Ë¶µ·±¤ò¾þ¤ë½¬´·¤Ï¤ï¤ê¤È°ìÈÌÅª¤À¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÁêÅÄ¤ß¤Ä¤ò¡£¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ÉÕ¤¥°¥Ã¥º¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤ä¤¬¤ÆÈà¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£ÁêÅÄ¤ÎËÜ¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬¡¢ÂçÀµÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÈà¤â¤Þ¤¿ÉÔ¶ø¤Ê»þÂå¡¢ÀïÁè¤ò·Ð¤¿¿ÍÊª¤À¡£¤½¤Î¤¦¤ÁÄ«¥É¥é¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¾¦Çä¾å¼ê¤ÎÈ¬ÌÚ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥ê¥ªÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸½²ñÄ¹¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤À¤ÈÃæ±à¥ß¥Û¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¤ÏÃ»´ü´Ö¤ÇÌò³ä¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Ê¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¤´Ö½Ð¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢È¬ÌÚ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ìÉô¤Ï¥µ¥ó¥ê¥ª¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸½²ñÄ¹¤ÎÄÔ¿®ÂÀÏº¤µ¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¸åÈ¾3Ê¬¤Î2¤¯¤é¤¤¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¿ó¤ÈÀïÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ä¹¤¤¤Ä¤¤¢¤¤¤Ë¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÄÔ¤µ¤ó¤â¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯È¿Àï¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¶¯¤¤¤«¤¿¤Ç¡¢¤ä¤Ê¤»¤µ¤ó¤È¤Ï¤½¤Î»×¤¤¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢°ì½ï¤ËÀïÃÏ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤é¡¢´Ø¤ï¤ê¤â¤è¤ê¿¼¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¤ÏÄÔ¤µ¤ó¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î¤È¤ÄÔ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Í¡Ù¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë