20205年8月25日、グループYouTuber・東海オンエアのりょうが自身のYouTubeチャンネルを更新。愛車を売却することを報告した。今回の動画は、愛車買取オークションセルカの案件となっている。

【画像】売却額は驚異の1200万超え 東海オンエア・りょうが6年乗った“愛車”・アストンマーティン

りょうの愛車は2019年12月に購入した、アストンマーティン「DB11 Volante」である。そこから約6年。りょうは「そろそろかな」と、手放す決意をしたようだ。手放す理由としては「ほとんど乗らなくなってしまった」ことにあるという。というのも、普段の活動はバディが迎えに来てくれ、自身が経営している飲食業の方でも社員が迎えに来てくれるようだ。

そしてりょうは「DB11 Volante」のほかにも2024年1月に納車した1800万円の「テスラ Model X」を所有しているのだが、「めちゃくちゃ便利」と感じており、そういった理由もあって「DB11 Volante」に乗るのは年に数回となってしまっているようだ。

そしてさっそくオークションを開始。ラスト10数秒で買取価格は1200万円を突破。結果、1247万9500円で落札された。この結果にりょうは「ずっと寂しい」と、名残惜しさを感じている様子を見せた。

今回の動画に視聴者からは「愛感じる」「脳汁えぐい」「素敵」といった声が集まった。

（文＝向原康太）