26日午後6時0分、秋田県と気象台は、男鹿市に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。

＜全警戒解除＞

大雨が弱まり、多発的な土砂災害が発生するおそれは少なくなりました。

＜解除された市区町村＞

・男鹿市

