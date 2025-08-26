Bリーグ開幕前のプレシーズンで海外クラブとの対戦に注目…滋賀と横浜BCが最多の4試合

Bリーグ所属クラブは開幕まで約1か月を前に、プレシーズンゲームで調整を始める。B1クラブ対B3クラブの対戦などもある中で、今シーズンは特に海外クラブとの対戦を予定するクラブも多く、グローバル化拡大に注目が集まっている。ここではプレシーズンゲームならではの対戦カードを紹介する。

9月12日から3日間はオーストラリアNBLで10回の優勝を誇る名門クラブであるパース・ワイルドキャッツが初めて国際ゲームを主催し、Bリーグからは琉球ゴールデンキングスとサンロッカーズ渋谷が参加する。また、中国（CBA）に所属する、かつてヤオ・ミンが在籍したクラブとしても知られる上海シャークスも初めて他国クラブを招聘してプレシーズンゲームを開催することになり、横浜ビー・コルセアーズが相手に選ばれた。

今シーズン開幕前の海外クラブとの対戦は、滋賀と横浜BCが最多の4試合となっている。8月26日までに発表された海外クラブとのプレシーズンゲーム予定は以下のとおり。

◆■海外クラブとのプレシーズンゲーム予定

＜8月＞



26日 滋賀レイクスvs台北台新マーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）



28日 滋賀レイクスvs台北富邦ブレーブス（チャイニーズ・タイペイ／PLG＋）



30日 滋賀レイクスvs桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ／PLG＋）※非公開

＜9月＞



4日 琉球ゴールデンキングスvs昌原LG Sakers（韓国／KBL）



5日 秋田ノーザンハピネッツvsフォルモサ・ドリーマーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）



6日 熊本ヴォルターズvs台湾ビールレオパーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）



7日 滋賀レイクスvs桃園パウイアンパイロッツ（チャイニーズ・タイペイ／PLG＋）

12日～14日 サンロッカーズ渋谷、琉球ゴールデンキングス、パース・ワイルドキャッツ（オーストラリア／NBL）、サウスイースト・メルボルン・フェニックス（オーストラリア／NBL）



※パース・ワイルドキャッツ主催の国際シリーズ

12日 長崎ヴェルカvsニュージーランド・ブレイカーズ（オーストラリア／NBL）



13日 熊本ヴォルターズvsニュージーランド・ブレイカーズ（オーストラリア／NBL）



13日 横浜ビー・コルセアーズvs上海シャークス（中国／CBA）



13日 信州ブレイブウォリアーズvs水原KTソニックブーム（韓国／KBL）



13日 レバンガ北海道vs新竹御嵿ライオニアーズ（チャイニーズ・タイペイ／TPBL）



13日 アルティーリ千葉vs原州DBプロミ（韓国／KBL）



14日 13日の敗者同士、勝者同士

17日～20日 横浜ビー・コルセアーズ、Tartu Ülikool Maks & Moorits（エストニア／KML）、BC Kalev/Cramo（エストニア／KML）、Legia Warsaw（ポーランド／PLK）



※横浜BCのクラブ初の欧州遠征

20日 大阪エヴェッサvs大邱韓国ガス公社ペガサス（韓国／KBL）