■ドル円終値の推移

　　　　　　　　　レンジ　　　　　　　　　　　　　　前日比
　０８月２６日　１４７円６８～７０銭　　　　　　　（△０．３５）
　０８月２５日　１４７円３３～３５銭　　　　　　　（▼１．２７）
　０８月２２日　１４８円６０～６２銭　　　　　　　（△１．０２）
　０８月２１日　１４７円５８～５９銭　　　　　　　（▼０．０４）
　０８月２０日　１４７円６２～６４銭　　　　　　　（▼０．０８）
　０８月１９日　１４７円７０～７１銭　　　　　　　（△０．２５）
　０８月１８日　１４７円４５～４７銭　　　　　　　（△０．４５）
　０８月１５日　１４７円００～０２銭　　　　　　　（△０．４５）
　０８月１４日　１４６円５５～５７銭　　　　　　　（▼０．９７）
　０８月１３日　１４７円５２～５４銭　　　　　　　（▼０．７４）
　０８月１２日　１４８円２６～２７銭　　　　　　　（△０．９５）
　０８月０８日　１４７円３１～３３銭　　　　　　　（△０．５１）
　０８月０７日　１４６円８０～８２銭　　　　　　　（▼０．７５）
　０８月０６日　１４７円５５～５７銭　　　　　　　（△０．１９）
　０８月０５日　１４７円３６～３８銭　　　　　　　（▼０．５１）
　０８月０４日　１４７円８７～８９銭　　　　　　　（▼２．６６）
　０８月０１日　１５０円５３～５５銭　　　　　　　（△１．１５）
　０７月３１日　１４９円３８～４０銭　　　　　　　（△１．３０）
　０７月３０日　１４８円０８～１０銭　　　　　　　（▼０．４９）
　０７月２９日　１４８円５７～５９銭　　　　　　　（△０．２９）
　０７月２８日　１４８円２８～３０銭　　　　　　　（△０．９１）
　０７月２５日　１４７円３７～３９銭　　　　　　　（△０．９６）
　０７月２４日　１４６円４１～４２銭　　　　　　　（▼０．３２）
　０７月２３日　１４６円７３～７５銭　　　　　　　（▼０．９８）
　０７月２２日　１４７円７１～７３銭　　　　　　　（▼１．０６）
　０７月１８日　１４８円７７～７９銭　　　　　　　（△０．０５）
　０７月１７日　１４８円７２～７４銭　　　　　　　（▼０．１６）
　０７月１６日　１４８円８８～９０銭　　　　　　　（△１．１５）
　０７月１５日　１４７円７３～７５銭　　　　　　　（△０．３６）
　０７月１４日　１４７円３７～３８銭　　　　　　　（△０．５２）
　０７月１１日　１４６円８５～８７銭　　　　　　　（△０．５９）
　０７月１０日　１４６円２６～２８銭　　　　　　　（▼０．５８）
　０７月０９日　１４６円８４～８６銭　　　　　　　（△０．８１）
　０７月０８日　１４６円０３～０５銭　　　　　　　（△０．８４）
　０７月０７日　１４５円１９～２０銭　　　　　　　（△０．７９）
　０７月０４日　１４４円４０～４１銭　　　　　　　（△０．５４）
　０７月０３日　１４３円８６～８８銭　　　　　　　（▼０．０３）
　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２）
　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５）
　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５）