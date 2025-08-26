【ユニクロのパンツ】が40・50代におすすめ！ カジュアルなのにきれい見え♡「大人コーデ」

おしゃれさんの間で人気を集める、バレルシルエットのパンツ。「カジュアルすぎて似合わない」と思っているミドル世代も、ハリのある素材やシックな色味ならトライしやすいかも。そこでおすすめしたいのが、【ユニクロ】から登場しているバレルレッグパンツ。おしゃれさんも「きちんと見えする」と太鼓判を押しているパンツなので、ぜひ挑戦してみて。

大人に似合う！ カジュアルすぎない色味と素材感

【ユニクロ】「ジャージーバレルレッグパンツ」\3,990（税込）

アラフォーのママインフルエンサー@tomomi__328さんが、「カジュアルやのにきちんと見えする」と紹介しているバレルレッグパンツ。ハリのある素材とニュアンス感のある色味が上品で、ミドル世代のデイリーコーデになじみやすいはず。樽のようにカーブを描くシルエットでサマ見えが狙えて、シンプルなワンツーでもおしゃれに決まりそうなのが嬉しいポイント。カラーは写真のオリーブカラーの他にも、オフホワイト・ブラック・ベージュ・ネイビーを揃えています。

ヘルシーに肌見せして抜け感たっぷりな夏コーデに

ミドル世代のインフルエンサー@asamimiiiiさんが着用しているのはオフホワイト。清潔感のある色味で、カジュアルながらもきれいめに取り入れられる予感。シアーシャツと合わせて抜け感たっぷりに着こなすと、淡色コーデの野暮ったさを回避できそうです。インナーやバッグに暗めのカラーをチョイスしてメリハリをつけるのも、大人っぽく仕上げるポイント。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@tomomi__328様、@asamimiiii様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M