ÃæÀîæÆ»Ò¡¡ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤Î¤ª¤Ê¤«¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¤¥«Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¡¡¸å´ü¤ÎÇº¤ß¹ðÇò¤â¡Öµ®½Å¤Êº£¤ò¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¤¥«Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡×¤ÈÂç¤¤Ê¤ª¤Ê¤«¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¸½ºß¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÁÐ»Ò¤ª¤Ê¤«´Ñ»¡Æüµ¡¡¿²¤ë¤¿¤Ó¤ËµðÂç²½¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¡¡²¼¤«¤é»£¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡¡ÀµÌÌ¤«¤é¤À¤È¤³¤ó¤Ê¤«¤ó¤¸¡¡¤Þ¤¸¤Ç¥¹¥¤¥«Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤Ê¡¡¤¤¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ä¤Å¤ê¡¢²¼¤«¤é¤äÀµÌÌ¤Î¥¢¥ó¥°¥ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÉÔÌ²¤ÇÇº¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â2»þ´Ö¤Çµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤«¤éº¤¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Í¤à¤¤¤Î¤ËÃë¿²¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤ÉÔÌ²¡ª¤½¤Î¤Þ¤Þµ¯¤Â³¤±¤Æ¿²Íî¤Á¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤á¤Á¤ã¿²¤ì¤¿¡ª¿²¤ë¤ÈHP²óÉü¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤È¼Â´¶¤È¤È¤â¤Ëµ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¶á¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°Û¾ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤ÇÂ¿Ê¬ÁÐ»Ò¤ËÌ¿Îá¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤¿¤¤¾Æ¤¤ä¤¯¤À¤â¤Î¡¢¥«¥ë¥Ó¤¬¡Ö°Û¾ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡Ö°ÂÀÅ¤Ï°ú¤Â³¤¡£¤ªÊ¢½Å¤¹¤®¤Æ¡¡Ä¥¤ê»ß¤á°û¤à¤ÈÆ°Ø©¡©¿´Â¡¤¬¡£Â©ÀÚ¤ì¡©¤Ç¤·¤ó¤É¤¯¤Æ²£¤Ë¤Ê¤ë¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¡¤Þ¤¿¿²¤Á¤ã¤¦¡¢¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿ÌëÌ²¤ì¤Ê¤¤¡¢¡¢¡×¤ÈÇº¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¡¢¸å´ü¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤À¤È¡¡¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Æ¤¿¤é¡¡¤·¤ó¤É¤¤¤±¤É³Ú¤·¤¯¤Ê¤ì¤Æ¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡¡µ®½Å¤Êº£¤ò¡¢¡¢¡ª¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï2023Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£º£Ç¯5·î5Æü¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¡¢º£·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤â2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£