¥×¥í¥ì¥¹Å¾¸þ¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡¡¹ë²÷¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡Èµ»¤¢¤ê¡ÉÅêµå¡¡µå¾ìÊ¨¤¯¡¡ÍèÇ¯1·î¤ËÅìµþD¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼Í½Äê
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¸µ½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Ç2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡¦ÃË»Ò100¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥¦¥ë¥Õ¡¦¥¢¥í¥ó¡Ê29¡Ë¤¬26Æü¡¢¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¡¢À¾Éð¡ÝÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥ÊD¡Ë¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¥¢¥ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î¾¯¤·¼êÁ°¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¹þ¤ßµå¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢±¦¼ê¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤â¸«¤»¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡Ö¥É¡¼¥àµå¾ì¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´ÎÏ¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ100¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¡¢24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Îº®¹çÃÄÂÎ¤Ç2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£6·î8Æü¤ÎÁ´ÆüËÜ¼Â¶È½ÀÆ»ÃÄÂÎÂÐ¹³Âç²ñ¤òºÇ¸å¤Ë°úÂà¡£Æ±23Æü¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤òÈ¯É½¡£ÍèÇ¯1·î4Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£