藤井風、3rdアルバム『Prema』特典シリアルナンバー詳細をふたつ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

藤井 風が、9月5日にリリースする全英語詞の3rdアルバム『Prema』。CD初回盤・通常盤・LPすべてに特典として封入されるシリアルナンバーの詳細が、ふたつ発表された。

■リリースを記念したサイン会への応募

ひとつ目は、3rdアルバム『Prema』のリリースを記念してのサイン会参加への応募。東京と大阪で開催となり、その他、日時・会場や詳細などは当選者のみに案内される。

■日本国内ツアーチケット最速抽選先行申し込み

ふたつ目は、2026年以降に開催予定の日本国内ツアーチケット最速抽選先行申し込み。こちらも、会場や詳細などは後日発表となる。

なお、申し込み詳細や注意事項は、3rdアルバム『Prema』CD初回盤・通常盤・LPに封入されるシリアルナンバー用紙に記載の応募URLより確認できる。

シリアルナンバーは各イベント共通となり、紛失、盗難などによる再発行はいかなる理由でも対応できないため、ふたつの受付が完了するまで、大切に保管しておこう。なお、シリアルナンバーを複数所持している場合でも、それぞれの申し込みはひとりにつき1シリアルナンバーのみ有効となる。

■リリース情報

2025.09.05 ON SALE

ALBUM『Prema』

2025.09.05 ON SALE

ANALOG『Prema』



■関連リンク

藤井 風 OFFICIAL SITE

https://fujiikaze.com

■アルバム＆アナログ盤『Prema』ジャケット写真