人気女性アイドルが見せた雰囲気激変の「男装ショット」がファンの間で大きな話題となっている。

女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・松本かれんが２６日までに自身のＳＮＳを更新した。２５日に東京国際フォーラムで開催されたグループの冠番組「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲのＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩってしてよ？」初の番組イベント「ＮＥＷ ＫＡＷＡＩＩってしてよ？ふぇす 〜この夏、一番のかわいいをみてよ？〜」に出演した「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ」。松本は「まちゅお、まつ毛ぱちぱち！にゅーかわしてよフェスありがとでした 告白したり罰ゲームで告白したりピアノ弾いたりマジックしたり天真爛漫したりまなかまなかまな！いろいろだったよ！」とイベントについて報告し、茶髪のショートヘアでメガネをかけ、水色のストライプシャツ、ハーフパンツ姿というボーイッシュな姿をアップ。Ｘ（旧Ｔｗｉｔｔｅｒ）では自身の姿に「まって、おれの男装おもしろい」と反応した。

この投稿にファンからは「もう本当に本当に本当に大好き〜」「透明感ありすぎるっ」「なにがどうなったらこんなかわいくなるの」「かっこいい！かわいさも入ってる男装最高！」「弟キャラみたいな感じほんとにかわいかったよ〜」「は？？？？かれんたん？？？？」「なんかバブいもはや幼少期？？？」などのコメントが寄せられている。