元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が26日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。大阪・関西万博で驚いたことを事を明かした。

この日は、“大阪・関西万博は世界のアイスのワンダーランド”としてネット上で話題になっている万博で提供されているアイスの売り場を記した地図を話題に挙げた。司会の垣花正から「北斗さんは関西万博行かれたんですよね」と話題を振られた。

「この前関テレさんのアレで連れてってもらいました」と明かして「まあ暑かった」と回顧。「私が思ってたよりも大屋根リングがびっくりする…これって一周歩くとどれくらいかかるんですかって言ったら、2時間。どれだけデカいかって事ですよ」と万博を満喫した様子だった。

自身が訪れた日も炎天下だったと言い「アイスが売れるのも分かった」と北斗。「移動中にアイスが売られてた、おいしいアイス、誰が聞いてもわかるアイス、カップのやつ」と商品名は伏せつつ、「通常は300円」程度で売られているはずが、万博会場では「900円だったよ」と報告。「通り過ぎたとき一瞬止まって見ちゃったよ。おい見てみろよ！ってみんなに言っちゃった。やっぱり万博価格」と回想して笑いを誘っていた。