マリナーズのカル・ローリー選手が現地時間25日に行われたパドレス戦で、50号本塁打に到達。本塁打ランキング両リーグトップを独走、またメジャーの捕手として初めて50本の大台に乗せました。

ローリー選手は、初回の第1打席、JP・シアーズ投手から粘って迎えた8球目のストレートをとらえ、レフトスタンドへの一発。前日の48、49号に続いて、メジャー一番乗りで50号を放ち、勝利に貢献しました。

本塁打数はヤンキースのアーロン・ジャッジ選手と10本差をつけてリーグトップ独走。ナ・リーグトップのドジャースの大谷翔平選手やフィリーズのカイル・シュワバー選手とは5本差をつけています。

また50本目の大台に今季132試合目での到達。昨季50本以上を記録したのはヤンキースのアーロン・ジャッジ選手(58本)とドジャースの大谷翔平選手(54本)の2人で、ジャッジ選手は現地時間8月25日のシーズン131試合目、大谷選手は9月19日の153試合目で到達しました。

現在シーズン61本ペース。今後はミッキー・マントルさんが1961年に記録したスイッチヒッターとしてのシーズン最多54本塁打の更新や2022年にジャッジ選手が打ち立てたア・リーグ記録62本の更新にも注目されます。

▽昨季50号到達した試合日と最終本塁打数

◆アーロン・ジャッジ(ヤンキース)

8月25日 131試合→58本

◆大谷翔平(ドジャース)9月19日 153試合→54本