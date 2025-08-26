■全国の27日の天気

北海道の北を低気圧が東へ進み、寒冷前線が北日本から西日本を通過する見込みです。北海道や東北では、非常に激しい雨が降り、大雨となるでしょう。夕方までの予想雨量は、北海道、東北とも150ミリとなっています。北海道では、すでに8月1か月分の雨量を上回る大雨となっている所があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に、厳重な警戒が必要です。

東日本や西日本も、日本海側から雨が降り出すでしょう。太平洋側は、午前中は晴れる所がありますが、午後は雲が多くなり、雨の降る所もありそうです。非常に激しく降る所もあるでしょう。

最低気温は25℃前後の所が多く、北日本でも熱帯夜となる所がありそうです。最高気温は、九州から東北南部で35℃前後の所が多く、関東の内陸では、体温を超える危険な暑さとなる所もありそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 24℃（＋1 真夏並み）

仙台 26℃（±0 熱帯夜）

新潟 25℃（-1 熱帯夜）

東京都心 27℃（±0 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 27℃（-1 熱帯夜）

広島 27℃（-1 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 28℃（＋1 熱帯夜）

鹿児島 26℃（±0 熱帯夜）

那覇 27℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 29℃（±0 真夏並み）

仙台 35℃（＋3 猛暑日）

新潟 31℃（-3 8月中旬）

東京都心 36℃（＋1 猛暑日）

名古屋 35℃（-2 猛暑日）

大阪 35℃（±0 猛暑日）

広島 33℃（±0 8月中旬）

高知 33℃（±0 真夏並み）

福岡 34℃（-1 真夏並み）

鹿児島 35℃（＋2 猛暑日）

那覇 33℃（＋1 真夏並み）

■全国の週間予報28日と29日は、晴れる所が多いでしょう。週末も、広く晴れますが、北海道と東北北部では30日は雨が降りそうです。9月1日から2日にかけては、西日本や北日本を中心に、曇りや雨となるでしょう。気温はこの先も高く、厳しい残暑が続くでしょう。名古屋や大阪は、9月2日にかけても35℃以上の暑さが続きそうです。関東では8月28日、29日と猛暑がいったん和らぎますが、30日以降は再び35℃以上の所が多くなりそうです。