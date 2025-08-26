◇MLB ドジャース7-0レッズ(日本時間26日、ドジャー・スタジアム)

世界的人気アイドルグループ・BTSのメンバーであるVさんがキム・ヘソン選手へサプライズです。

ドジャースの始球式に登場したVさん。試合前には大谷翔平選手とハグや写真撮影で交流を深めると、始球式では山本由伸投手がキャッチャーを務めました。

Vさんと同じ韓国出身のキム選手。本来だったらなんらかの役割を担ったかもしれませんが、左肩の炎症で負傷者リスト入りしオクラホマシティーの3Aでリハビリ中となっていたため球場へはあらわれませんでした。

ドジャースの公式SNSはそんなキムさんとVさんの交流を投稿。Vさんからの突然のテレビ電話にキム選手は口をあんぐり開けて驚きます。「こんにちは。僕、あなたのファンなんです」と第一声でファンであることを伝えるとVさんも拍子抜けしながらも笑顔で「光栄です」と話します。

「本当にあなたに会いたかったのに」とキム選手が伝えると「次LAに来た時ぜひ会いましょう」とVさんからうれしいお誘い。キム選手は笑顔で感謝を伝えました。

始球式前の電話だったこともあり「本当はあなたに投げ方を教わりたかった」とVさんが伝えると「あー」とがっかりした表情を見せるキム選手。「次あったとき絶対教えます」と約束しました。

Vさんはその後タイラー・グラスノー投手に変化球の握り方を教わり、マウンドに上がるとサウスポーで見事なストライク投球を披露。大歓声に包まれました。