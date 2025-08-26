杉本哲太、リーゼントでスカジャン着こなす16歳の秘蔵ショット公開「めっちゃ尖ってる」「紅麗威甦懐かしい」の声
【モデルプレス＝2025/08/26】俳優の杉本哲太が8月24日、自身のInstagramを更新。16歳の秘蔵ショットを公開した。
【写真】杉本哲太「尖ってる」と話題の16歳当時の姿
この日、杉本は「16歳の頃…面影どこにもない…」とつづり、リーゼントヘアでスカジャンを着こなす当時の秘蔵ショットを公開。鋭い表情を見せており、7月21日に60歳の誕生日を迎えたことからハッシュタグでは「＃還暦」と記していた。
この投稿には「素敵に年を重ねてる」「めっちゃ尖ってる」「紅麗威甦（杉本が所属していたバンド）懐かしい」「今も昔もかっこいい」「リーゼント似合ってる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
