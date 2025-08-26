雰囲気も抜群！

おしゃれで特別感のあるビアガーデン

Spot.1

【グランフロント大阪】“大人の隠れ家”な屋上庭園でぜいたくなひとときを

「グランフロント大阪」の南館屋上庭園にて期間限定で開催される「大人のビアガーデン」は、9階のグリルレストラン「THE COSMOPOLITAN GRILL BAR TERRACE」がプロデュースする、まさに大人のためのビアガーデンです。

メニューは、炭火の香りが際立つサーロインステーキや鶏もも肉のロースト、ブラジルソーセージなど、豪華なお肉料理を盛り合わせたバスケットをメインに、ワカモレやトルティーヤチップスなどの前菜も充実。ビールやワイン、カクテルをはじめとした50種類以上のドリンクもフリーフローで楽しめます。

料理はスタッフによる調理を経て、バスケット盛りスタイルで提供されるので、話を中断してお肉を焼くことに専念することも、衣服の匂いや汚れを心配する必要もなし。

JR大阪駅から徒歩約5分の絶好の立地ながら非日常を味わえる、落ち着いた緑あふれるロケーションも大きな魅力です。木々やテーブルのライトアップがロマンチックな屋上庭園は、まるで自然の中にたたずむ大人の隠れ家。デートはもちろん、女子会で利用してもきっと大満足な時間が過ごせるはず。

■グランフロント大阪「大人のビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市北区大深町4-20

TEL：06-6147-7799

開催場所：南館 9階 テラスガーデン

開催期間：〜2025年9月30日（火）

開催時間：17時30分〜22時（20時30分LO）

定休日：無休（グランフロント大阪に準ずる）

料金：スタンダードコース 6800円（飲み放題90分＋フードセットメニュー120分制）、プレミアムコース 8500円（飲み放題120分＋フードセットメニュー150分制）



Spot.2

【セント レジス ホテル 大阪】地上約50mの天空の庭で過ごす夏の夜

「セント レジス ホテル 大阪」では、12階の日本庭園「天空の庭」にて、日本の夏のお祭りをテーマにした「セントレジス シャンパン＆ビアガーデン - Osaka Matsuri 祭 -」を開催します。

フードメニューの注目は、大阪の銘柄牛「なにわ黒牛」を使用した「なにわ黒牛のローストビーフと水菜のサラダ」3800円、うま味を存分に堪能できる「なにわ黒牛のステーキ 山葵 トリュフ塩」150g 1万4000円、〆に登場する「なにわ黒牛のそばめし」2500円と、「なにわ黒牛」尽くしの料理の数々。

そのほかにも、チーズを加えた濃厚なオランデーズソースにトリュフとマデラワインが香るソースを重ねた「揚げたこ焼き」1500円や、イカ焼きをチャバタと合わせて楽しむ「イカ焼きパニーニ」2200円など、大阪ならではの味覚に洗練さを融合させたメニューが登場します。

ドリンクには、フランスのシャンパーニュメゾン「ヴーヴ・クリコ」からヴーヴ・クリコ イエロー・ラベル・ブリュットを、また、セントレジス創業の地・ニューヨーク州に最先端の酒蔵を有する高級日本酒ブランド「獺祭」から、純米大吟醸やにごりスパークリング、焼酎などを用意。

アラカルト料理をチョイスしつつ「ビバレッジフリーフロープラン」6000円〜を楽しむもよし、アミューズ、前菜が付いた「フード＋ビバレッジフリーフロープラン」1万3000円〜を味わうもよし、心地よい夏の風が吹き抜ける地上約50mの日本庭園「天空の庭」で、食い倒れの街・大阪ならではのグルメとお酒に酔いしれてみては？

■セント レジス ホテル 大阪

「セントレジス シャンパン＆ビアガーデン- Osaka Matsuri 祭 -」概要

住所：大阪府大阪市中央区本町3-6-12

TEL：06-6105-5659（予約受付10〜19時）

開催場所：12階 「天空の庭」 ※雨天中止、または室内の別会場にて対応

開催期間：〜2025年11月2日（日）

開催時間：17時30分〜22時30分（22時LO）

料金：＜ビバレッジフリーフロープラン＞ 枯山水 6000円、天空の庭 1万1000円 ＜フード＋ビバレッジフリーフロープラン＞ 神楽 1万3000円、華山車 1万5000円（フリーフロー90分制）

※アラカルトの注文には、ホテル宿泊者以外はチャームチャージ1名660円の別途料金あり



Spot.3

【グランドプリンスホテル大阪ベイ】ルーフトップで楽しむ“屋上のバカンス”

「グランドプリンスホテル大阪ベイ」9階の屋上では、世界各国のパーティー文化を融合させたアウトドアリビング体験が楽しめる「THE ROOF TOP BBQ SUNNY SQUARE OSAKA BAY」と屋上ガーデンプールがコラボ。

プールを使ったあとは、本格的なBBQを楽しんだり、パラソル付きのリクライニングシートでくつろいだりと、まるでバカンスのようなラグジュアリー体験が満喫できます。

「WORLD BBQ」※イメージ

フードは、「小海老と帆立貝のマリネ」や「トロトロ豚バラのトルティーヤ」、「チーズタッカルビ」、「牛カルビのタイ風オイスター焼き」など、各国の代表的な料理を取り入れたメニューをセットにした「WORLD BBQ」を提供。手ぶらで気軽に本格的なBBQを体験できます。

夜は幻想的にライトアップされたプールを眺めながら、ぜいたくな大人の夏時間を過ごしてみて。

■グランドプリンスホテル大阪ベイ

「THE ROOF TOP BBQ SUNNY SQUARE OSAKA BAY」概要

住所：大阪府大阪市住之江区南港北1-13-11

TEL：080-3587-4961

開催期間：〜2025年9月23日（火）※3日前までに要予約

開催時間：デイプールセット（1部）10〜12時、デイプールセット（2部）15〜17時、ナイトプールセット（18歳以上）19〜21時

料金：デイプールセット 9000円、デイプールセット（2部）9000円、ナイトプールセット（18歳以上）9500円、4歳〜小学生 5500円 ※アルコール飲み放題は＋1000円で追加可能 ※安全のため、飲酒後のプール利用は不可

※季節により開催日時が変更となります。詳細は公式サイトよりご確認ください。

Spot.4

【天満橋リバーカフェ】絶景リバーサイドで本格肉イタリアンBBQ

京阪天満橋駅直結の「天満橋リバーカフェ」が、今年も期間限定でビアガーデンをオープン。大川沿いの開放的なテラスエリアで、本格的なイタリアンBBQとともに、厳選ワインやカクテルなどが堪能できます。

メニューの目玉は、ジューシーな牛塊肉をハーブやスパイスと一緒に窯焼きした自家製ローストビーフと、500℃の石窯で焼きあげるたっぷりチーズと粗挽きステーキの肉ピザなど、本格肉イタリアン。さらに、ワインやビールと相性抜群の全12品の手作りイタリアンタパスも食べ放題に。

大川のリバーサイドの圧倒的な開放感の中で、ぜいたくなイタリアンBBQを堪能してください。

■天満橋リバーカフェ「天満橋リバーサイドビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市中央区天満橋京町1-1 パナンテ京阪 天満橋内

TEL：06-6949-5055

開催期間：〜2025年10月30日（木）

開催時間：15〜23時、土・日曜、祝日14時30分〜

料金：3900円（飲み放題付き）



Spot.5

【梅田ワーフ】とれたて海の幸と厳選肉の豪華なWメイン！

「梅田ワーフ」では夏のレジャーシーズン中、より手軽に、よりぜいたくにBBQを楽しめる新プランを用意。食材や機材の準備から片付けまで、面倒な作業はすべてお任せ。手ぶらで気軽に本格的なBBQが楽しめます。

最大の魅力は、なんといってもそのメニュー内容。豪華な海の幸と厳選されたお肉が“Wメイン”として提供されます。海の幸のメインは、真鯛やムール貝、アサリなど、その日に仕入れた新鮮な魚介がふんだんに使われた「魚介のアクアパッツァ」。それぞれのうま味が凝縮されたスープが絶品です。

そしてもう一つのメイン「特選肉盛り」は、厳選された牛ステーキ、ジューシーな鶏もも肉、うま味たっぷりの豚肩ロースが一度に楽しめる、ボリューム満点のラインナップ。BBQの醍醐味を存分に味わえますよ。さらにドリンクは、スパークリングワインを含む、バラエティ豊かな全50種が飲み放題に。

梅田の真ん中で、海と山の恵みを一度に満喫できる究極のBBQをぜひ体験してみて！

■梅田ワーフ「WメインBBQプラン」概要

住所：大阪府大阪市北区茶屋町1-45 OIT梅田タワー 1F

TEL：06-6292-8889

開催期間：〜2025年10月31日（金）

開催時間：17〜23時（22時30分LO）、金・土・日曜17〜24時（23時LO）

料金：5000円



Spot.6

【キャノピーbyヒルトン大阪梅田】夏を楽しむクラフトビアガーデン

「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」では、11階バー＆ラウンジ「!JaJa!Bar（ジャジャバー）」の屋外テラスにて「DENKYUクラフトビアガーデン」を初開催します。

大阪の淡路や高槻にあるブルワリーから5種類の個性豊かなクラフトビールを用意。なかでも注目は、銭湯ブルワリーで人気の「上方ビール」とコラボレーションしたホテルオリジナルのクラフトビール「DOYASA!（ドヤサ！）」。弾けるような生姜フレイバーが利いた、夏にぴったりのさわやかな口当たりが特徴です。

クラフトビールに合わせる料理は、大阪の「ヘルメスソース」にピンクペッパーコーンの軽やかな刺激を加えた「スローローストポークバーガー」や、大阪名物のたこ焼きやだし巻き卵のフライを挟んだ「!JaJa! タコス」、3種のチキンウィングなど、全11品がラインナップ。アラカルトまたはセットメニューで楽しめます。

光と緑に囲まれた屋外テラスで、大阪ローカルのクラフトビールとおいしい料理を堪能してくださいね。

■キャノピーbyヒルトン大阪梅田「DENKYUクラフトビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館

TEL：06-7658-5300（代表）

開催場所：11階 バー＆ラウンジ「!JaJa!Bar」

開催期間：〜2025年10月31日（金）までの金・土・日曜

開催時間：12〜24時（23時LO）



Spot.7

【"R"RIVERSIDE GRILL&BEER GARDEN】緑豊かなリバーサイドでコリアンBBQ

中之島公園・バラ園内に位置する「"R"RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN」。堂島川や土佐堀川を望む開放的な空間で、準備や片付け不要の手ぶらBBQを満喫できます。屋根付きエリアが併設されていて、天候を気にせず快適に楽しめるのも魅力です。

「コリアンBBQコース」

メニューは、厚切りでジューシーな豚肉を堪能できる「サムギョプサルコース」や、お昼限定のリーズナブルな「お昼間BBQセット」など、多彩なプランで用意。なかでも、牛カルビ・豚ロース・タッカルビなど、ボリューム満点のお肉がセットになった「コリアンBBQコース」は、サムギョプサルやプルコギといった韓国の定番グルメをBBQスタイルで楽しめるおすすめのコースです。テイクアウトメニューを利用すれば、バラ園を散策しながらピクニック気分も味わえますよ。

■「"R"RIVERSIDE GRILL＆BEER GARDEN」概要

住所：大阪府大阪市北区中之島1 中之島公園バラ園内

TEL：070-7540-1507（問い合わせ専用）

開催期間：〜2025年12月25日（木）

開催時間：17〜23時、土・日曜、祝日 ランチ11時30分〜15時 、ディナー15〜23時、テイクアウト11時30分〜21時 ※10〜12月は全日22時閉店

料金：お昼間BBQセット 90分 4300円／120分 4900円、サムギョプサルコース 120分 4900円／180分 6300円、コリアンBBQコース 120分 5900円／180分 7300円 ※全コース飲み放題付き ※＋1000円で食べ放題に変更可能（180分コースは＋1500円）



Spot.8

【スイスホテル南海大阪】開放感たっぷりのテラスで、夏の夜を満喫

「スイスホテル南海大阪」10階のレトロバー「ナンバー10」では、ホテル初となるビアガーデン「Summer 翠ジン＆ビアガーデン」が期間限定でオープンします。

目玉は、翠ジンソーダや翠ジントニック、翠ジンチューハイなど、清々しくさわやかな味わいで人気のジャパニーズジン「翠（SUI）」を使用したドリンクの数々。ビールやソフトドリンクとともにフリーフロープランで楽しめます。

フードメニューも、メインディッシュを「レモングラス風BBQチキン」や「ブラックペッパーポークステーキ」、「殻付きホタテ バター醤油」など、肉や魚介を中心としたボリュームたっぷりの6種類から、好きな3品が選べるぜいたくな内容。香ばしく焼き上げた料理はどれも、すっきりとした翠ジンや冷えたビールとの相性抜群です。

ホテルシェフが手がける本格グリル料理と、乾いた喉を潤すドリンクで、涼やかな夏の夜のひとときを過ごしてみてください。

■スイスホテル南海大阪「Summer 翠ジン＆ビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市中央区難波5-1-60

TEL：06-6646-5129（問い合わせ）

開催場所：10階「ナンバー10」

開催期間：〜2025年9月28日（日）※前日までの予約推奨

開催時間：水・木・日曜 16〜22時、金・土曜 〜22時30分 ※LO90分制

料金：スタンダードプラン 5500円、プレミアムプラン 6500円



まだまだ続く！

仲間や家族とワイワイ楽しめるビアガーデンは？

気軽さもうれしい！

仲間や家族とワイワイ楽しめるビアガーデン

Spot.1

【ANAクラウンプラザホテル大阪】楽しい音楽と陽気な笑顔あふれる！ ハワイ気分のビアガーデン

閉館が決まった「ANAクラウンプラザホテル大阪」で、長年にわたり夏の風物詩として愛されてきたビアガーデン。最後の開催となる今年は、「Grand Final -ALOHA-」と題し、南国ムードあふれる空間に、楽しい音楽とおいしいハワイアンフードを用意。

ビュッフェスタイルで楽しめる約30種類の食べ放題メニューには、サーモンとアボカドのポキやグルマン海鮮サラダ、ハワイアンポキといった冷製料理に、ラムのスペアリブ、ガーリックシュリンプ、パイナップルとベーコンのピザなど、ハワイアンテイストのメニューが目白押し。ドリンクは、「トルネードビール」をはじめ、世界のワインや自分好みに作れるカクテル、ソフトドリンクまで、約40種類が飲み放題で揃います。

堂島川のほとりに位置し、都会のオアシスとして人々に安らぎの場を与えてきた「ANAクラウンプラザホテル大阪」。最後の夏のビアガーデンを、陽気な笑顔で締めくくって！

■ANAクラウンプラザホテル大阪

「ビアガーデン2025 Grand Final -ALOHA-」概要

住所：大阪府大阪市北区堂島浜1-3-1

TEL：06-7660-0071（受付9〜19時、土曜10時30分〜）

開催場所：5階 パティオ

開催期間：〜2025年8月30日（土）

開催時間：火〜金曜18時〜21時30分（21時LO）、土曜17時30分〜 ※120分制

定休日：日・月曜

料金：7000円、子ども（6〜12歳）3000円、5歳以下 無料



Spot.2

【スターゲイトホテル関西エアポート】“昭和100年”で乾杯！ 懐かしグルメを堪能

関西国際空港の対岸にある地上約256mの超高層ランドマークタワー「スターゲイトホテル関西エアポート」。こちらの28階 ビアサロン「パティオ28」では、昭和100年を迎える節目の今年、ノスタルジックな“昭和グルメ”と圧巻のロケーションが楽しめる「ビアガーデン2025 -昭和100年-」を開催します。

フードは昭和時代の懐かしいメニューを中心に、ハムカツやポテトサラダ、イカ焼き、昭和のカレーライスなどを用意。ドリンクには、赤星が目印の「サッポロラガービール」や、「サッポロサワー氷彩1984」、「赤玉スイートワイン」やラムネ、ひやしあめなど、こちらも昭和感たっぷりのラインナップで勢揃い。すべてセルフスタイルにて、食べ放題・飲み放題で楽しめます。

大阪湾に沈む夕日、関西空港を発着する飛行機、そして煌びやかな都市の灯りが同時に楽しめる、まさに“空の上のビアガーデン”。遮るもののない絶景と昭和の懐かしグルメを、思う存分堪能してください！

■スターゲイトホテル関西エアポート

「ビアガーデン2025 -昭和100年-」概要

住所：大阪府泉佐野市りんくう往来北1

TEL：072-460-1111

開催場所：28階 ビアサロン「パティオ28」

開催期間：〜2025年8月31日（日）までの水〜日曜、祝日

開催時間：水・木曜 18〜22時、金〜日曜、祝日 17時30分〜

料金：水・木・日曜、祝日 6500円、金・土曜 7000円、小学生 3000円、幼児（4〜6歳） 1000円、3歳以下 無料



Spot.3

【なんばパークス】お昼から手ぶらで食べ放題BBQ！

「なんばパークス」8階で開催される、毎年好評の「ルーフトップBBQ」。緑と心地よい風を感じる開放的な空間で、食べ放題のBBQを楽しめます。

11〜14時のランチタイム限定「ルーフトップランチBBQプラン」なら、「牛カルビBBQグリル」や「豚カルビ スパイシーグリル」、「アメリカンフランクソーセージ」など、いろいりなお肉がのった「カリフォルニアBBQプレート」に、好きなリゾート料理を好きなだけ楽しめる食べ放題ビュッフェ、飲み放題も付いてなんと3500円！ 全80種のドリンクメニューは、SNS映え抜群のカクテルはもちろん、ノンアルコールもラインナップした充実の内容です。

開放的な景色に囲まれた都会の真ん中で、お昼から気軽に食べ放題が楽しめるBBQなら、仲間とワイワイ盛り上がること間違いなしです。

■なんばパークス「ルーフトップランチBBQプラン」概要

住所：大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70

TEL：050-3188-9953（予約番号）

開催場所：8階「ルーフトップBBQ」

開催時間：11〜14時

料金：3500円



Spot.4

【阪急うめだ本店】本格窯焼きピッツァとパスタが食べ放題の「TRATTORIA AL POMPIERE」

阪急うめだ本店最上階の13階にあるイタリアン「TRATTORIA AL POMPIERE（トラットリア アル・ポンピエーレ）」では、毎年大好評のビアガーデンを開催。

ルーフトップの開放的なテラス席で楽しめるのは、カジュアルからプレミアムまで選べる4種のコース料理に、ピッツァとパスタの食べ放題、そして厳選ワイン10種以上が揃う全50種以上の飲み放題が付いたぜいたくなプランです。

食べ放題のラインナップは、通常のレストランメニューでも提供している「ピッツァ マルゲリータ」や「ピッツァ マリナーラ」など窯焼きの本格ピッツァ3種と、2種のソースで楽しめるショートパスタ・リガトーニを使ったメニュー。どちらもオーダービュッフェ形式での提供で、出来たて焼きたてが楽しめます。

コース料理は、鶏もも肉のローストをメインディッシュにした「STANDARD」や、キメ細かく上質な肉質の北海道サロマ黒牛のビステッカがメインの「SPECIALE」など、シーンに合わせて選べるプランを用意。本格イタリアンのビアガーデンをぜひ堪能してください。

■TRATTORIA AL POMPIERE

「ルーフトップビアガーデン 〜イタリアンテーブル〜」概要

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7

TEL：06-6313-1570

開催場所：阪急うめだ本店13階 「TRATTORIA AL POMPIERE」

開催時間：17〜22時

料金：STANDARD 6000円、SPECIALE 8000円、PREMIO 1万円 ※いずれも飲み放題90分制



Spot.5

【阪急うめだ本店】緑あふれる屋上広場で大満足の「うめだ阪急ビアガーデン」

「うめだ阪急ビアガーデン」は、阪急うめだ本店13階に位置する、緑いっぱいの屋上広場で開催される毎年大人気のビアガーデン。

食べ放題のメニューは、おしゃれでおいしいデリやサラダ、ビールのお供に欠かせないフライフード、こだわりのカレー、そしてデザートのかき氷など、充実のラインナップ。また、今年はさらに、4種の中から好きな一品を選べる「セレクトメニュー」が登場します。定番人気の「ローストチキンレッグ」や「フィッシュ＆チップス」のほか、「ソフトアイスクリーム」と「クラフトビール」とこちらも多彩なメニューが揃います。

ビールはもちろん、カクテル、ハイボール、ワイン、日本酒など、全120種類にパワーアップした飲み放題メニューと一緒に、夏の夜を思う存分楽しんでみて！

■阪急うめだ本店「うめだ阪急ビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市北区角田町8-7

TEL：050-3184-4563（問い合わせ・予約）

開催場所：阪急うめだ本店13階 屋上広場

開催期間：〜2025年10月13日（月）

開催時間：17〜22時 ※20時30分最終受付

料金：スタンダードプラン 5000円（席120分、飲み放題90分制）、早めと遅めでサクッとお得なアーリー＆レイトタイムプラン 4500円（17時または20時30分受付のみ、席・飲み放題90分制）



Spot.6

【KNEADERS 天王寺】心地よい風を感じながら本格アメリカンBBQ！

SURF & TURF BBQ

てんしば公園内にある「KNEADERS 天王寺」にて、夏季限定で開催される「BBQ Beer Garden」。緑豊かな自然に囲まれたテラスで、ボリューム満点のアメリカンスタイルのBBQが楽しめます。

牛肉と鶏肉をメインにした満足度の高い「スタンダードBBQ」、4種のお肉と海鮮をぜいたくに味わえる「TURF ＆ SURF BBQ」の２つのプランを用意。家族や仲間と一緒に、非日常感たっぷりのアウトドア気分を満喫してみて。

■KNEADERS 天王寺「BBQ Beer Garden」概要

住所：大阪府大阪市天王寺区茶臼山町5-55 てんしば内

TEL：06-6776-7019

開催期間：〜2025年10月31日（金）

開催時間：17〜22時、土・日曜、祝日 11時〜

定休日：不定休 ※天候により営業中止となる場合があります

料金：スタンダードBBQ 2800円、SURF & TURF BBQ 4300円 ※ソフトドリンク＆アルコール飲み放題（120分）＋2000円、（180分）＋2800円



Spot.7

【サントリービル屋上】都会のオアシスで楽しむワールドBBQ

昭和46年（1971）のサントリー本社ビル完成以来、長年親しまれている「サントリービル屋上ビアガーデン」。大阪のオフィス街にありながら、緑の植え込みを周囲にあしらったガーデンテラス風の屋上で、サントリーのおいしいビールとBBQが楽しめます。

ドリンクメニューは、サントリービールのフラッグシップブランドである「ザ・プレミアム・モルツ」をはじめ、「サントリー生ビール」や、リニューアルしてさらにすっきりさわやかな味わいに進化したサントリージン「翠（SUI）」、さらに「オールフリー」などノンアルコール飲料も多数取り揃えています。

メキシカンBBQコース

フードメニューは、国産牛のすき焼きBBQやそうめん塩チャンプルーが楽しめる「ジャパンBBQコース」や、チーズナチョスや中落ちカルビのトルティーヤ包みなどが味わえる「メキシカンBBQコース」など、世界の料理が楽しめる“ワールドBBQ”として登場します。

水色に輝く「SUNTORY」サインをバックにジョッキで乾杯すれば、SNS映えも間違いなし!?

■サントリービル屋上「サントリービル屋上ビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市北区堂島浜2-1-40 サントリービル屋上

TEL：06-6345-3948

開催期間：〜2025年9月28日（日）

開催時間：17時〜22時30分（最終入店20時30分）

定休日：無休 ※雨天時休業

料金：ビーフグリルBBQコース 6000円、ビーフ＆シーフードBBQコース 7000円、 ジャパンBBQコース 6000円、メキシカンBBQコース 6000円 ※いずれも飲み放題付き



Spot.8

【Botanico扇町公園】都会のオアシスで手軽に本格BBQ！

Botanico扇町公園では、扇町公園の目の前という最高のロケーションで、気軽に本格BBQが楽しめる「Botanico BBQビアガーデン」を期間限定でオープン。

フードメニューは、シーンに合わせて選べる3つのBBQプランを用意。どのプランも、ケイジャンスパイスで漬け込んだチキンをバジルやオリーブオイルで香ばしく焼き上げる「ハーブチキン」、殻付きの海老をたっぷりの塩とレモンで仕上げる「赤海老のグリル」、お口直しにぴったりな前菜3種盛りや、季節の野菜4種などが含まれた充実の内容です。さらに、ダッチオーブンで仕上げる料理や、ブランド豚やステーキなど、こだわりの調理法とぜいたく食材を堪能できるプランも。

食材は新鮮な状態で真空パックし、専用クーラーボックスにセットした状態で提供。あとは食材の説明や調理方法を見ながら“焼いて楽しむだけ”！ 大切な仲間や家族と一緒に、青空の下、ぜひ気軽に本格BBQを楽しんでみてください。

■Botanico扇町公園「Botanico BBQビアガーデン」概要

住所：大阪府大阪市北区扇町1-1-88

TEL：06-6948-8565

開催期間：〜2025年10月31日（金）

開催時間：11〜22時 ※平日15〜17時を除く

定休日：無休 ※天候により中止の場合あり

料金：BOTANICO CASUAL BBQ PLAN 4500円、BOTANICO BBQ HAMBURGER SET PLAN 5500円、BOTANICO SPECIALTY BBQ PLAN 7500円、Kid’s SET 2500円 ※いずれも席120分制、アルコール・ソフトドリンク飲み放題（120分制）＋2000円、ソフトドリンク飲み放題（120分制）＋600円



Spot.9

【ホテル アゴーラ 大阪守口】世界一周の旅気分を味わうぜいたくビアガーデン

「ホテル アゴーラ 大阪守口」では、6階の屋外テラスにて、「The Rooftop Beer Garden ワールドクルーズ2025」を開催します。

鉄板焼きビーフステーキやジンギスカンなどの豪快な肉料理はもちろん、ガーリックシュリンプやフライドチキンなどビールが進むアペタイザー、さらに、イタリアン、メキシカン、アジアンフードなど、世界各国の本格グルメが多彩にラインナップ。30種以上の飲み放題メニューとともに世界の味が一度に楽しめます。

また、延長料金が無料になる女子会デイや、子ども料金がお得になるキッズラッキーデイもありますよ。幅広い世代が一緒に楽しめるビアガーデンで、女子会はもちろん、家族や仲間たちとワイワイ過ごしてみては。

■ホテル アゴーラ 大阪守口

「The Rooftop Beer Garden ワールドクルーズ2025」概要

住所：大阪府守口市河原町10-5

TEL：06-6994-1111（代表）

開催場所：6階 屋上テラス

開催期間：〜2025年9月30日（火）

開催時間：18時〜21時30分（21時LO）、日曜・祝日17時30分〜21時（20時30分LO）※120分制

料金：5800円、子ども（6〜12歳）2000円、幼児（3〜5歳）1500円、乳児（0〜2歳）無料



