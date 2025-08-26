北九州市の中学校で26日、始業式が行われ、教室に元気な声が戻ってきました。その一方で、夏休み明けの時期は、心と体に不調をきたす子どもが増える傾向にあります。大人はどのように対応すれば良いのでしょうか。

北九州市の高生中学校では、暑さ対策のためオンラインで各教室をつなぎ、始業式が行われました。



■中学生

「自分は受験生だから、夏休みが終わって心を入れ替えようと。」

「友達の顔を久しぶりに見たら頑張れそうだなと思いました。」





長かった夏休みが明けて、まだ調子が出ない生徒もいました。■中学生「朝もきついし、学校に行くのがきつかったです。」「もっと夏休み欲しかったなというのがありました。布団から出るのが嫌でした。」厚生労働省によりますと、夏休み明けの時期は心と体に不調をきたす子どもが増える傾向にあるといいます。この中学校では、教職員が子どもたちの不調を見逃すことのないよう、あらかじめ研修をしていたということです。■高生中学校・渕上昇一 校長「休み明け、今、自殺の問題や不登校の問題がありますので、職員みんなで力を合わせながら子どもの変化に気がつけるような態勢をとっていかないといけない。」

過去40年間に自ら命を絶った18歳以下の人数を日別に見ると、夏休み明けの「9月1日」が最も多いことが分かります。なぜ夏休み明けの子どもたちは心身に不調をきたすのでしょうか。精神科専門医の武藤 由也さんは、生活リズムの乱れと孤独感が要因だと話します。



■ひとやすみこころのクリニック西新院・武藤由也院長

「生活リズムの乱れというのは長期休暇で出やすい。例えばスマートフォンに夜間依存したり、長期休暇で友達と離れるので孤立化したり。過剰に学校に行くのが不安になるという時期でもあります。」

小中高生の自殺者数は去年1年間で529人と過去最多を更新しています。動機は、学業不振や進路の悩みなど「学校問題」が最も多くなっています。武藤さんは親が子どものサインを見逃さず、共感して寄り添うことが重要だと話します。



■武藤院長

「親御さんとして何かすごく”距離感”を感じる時はサインだと思います。いつもより声かけして反応が薄いとか反応しても会話が乏しいとか。今つらいんだよねと本人が発したとき、共感すること。学校でどうだったのとかどうしても親は聞きがちなのですが、そこはそうだったんだねと共感して、言葉、姿勢ともに表明してあげることがとても大切かなと思います。」



また、子どもの異変を感じたら、無理に登校させないことも選択肢に入れてほしいということです。

誰にも言えない悩みや不安、生きづらさを感じている人には、24時間受け付けている電話や、LINEの相談窓口があります。自分一人で抱え込まずに相談してください。



■ふくおか自殺予防ホットライン 092-592-0783 年中無休24時間

■24時間子供SOSダイヤル 0120-0-78310 年中無休24時間

■きもちよりそうライン@ふくおかけんLINEID:@469xxbam 月曜と木曜 午後4～7時