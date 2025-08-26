松本市で開催中のOMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバル。26日は小学生がオーケストラの生演奏で“名曲”を鑑賞しました。



26日、松本市のキッセイ文化ホールで記念撮影をしていた小学生たち。



上田から 小学6年生

「わくわくです。こういうところで音楽を聴くことがないので楽しみです」



OMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバルの教育プログラム「子どものための音楽会」です。





オーケストラの生の演奏に親しんでほしいと毎年、県内の小学6年生が招待されています。26日は午前と午後の2回公演が行われ29校およそ1300人が訪れました。楽器紹介の後はおまちかね、オーケストラの演奏です。ベートーべン作曲交響曲第5番「運命」です。指揮は小澤征爾 永世総監督のアシスタントを務めたこともあるカール・セント＝クレアさん。演奏は小澤征爾音楽塾オーケストラです。児童は「ベートーべンの曲とか迫力があってすごかったです」児童は「聴いたことはあるがオーケストラだとこんなに違うんだなって思って感動しました」「子どものための音楽会」は８月29日まで、長野市と伊那市でも開かれ、あわせて「177」の小学校およそ「8000人」の児童が鑑賞する予定です。