「迫力があってすごかった！」OMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバル 子どものための音楽会 県内の小学６年生がオーケストラの生演奏で“名曲”を鑑賞
松本市で開催中のOMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバル。26日は小学生がオーケストラの生演奏で“名曲”を鑑賞しました。
26日、松本市のキッセイ文化ホールで記念撮影をしていた小学生たち。
上田から 小学6年生
「わくわくです。こういうところで音楽を聴くことがないので楽しみです」
OMF＝セイジ・オザワ松本フェスティバルの教育プログラム「子どものための音楽会」です。
26日は午前と午後の2回公演が行われ29校およそ1300人が訪れました。
楽器紹介の後はおまちかね、オーケストラの演奏です。
ベートーべン作曲交響曲第5番「運命」です。
指揮は小澤征爾 永世総監督のアシスタントを務めたこともあるカール・セント＝クレアさん。演奏は小澤征爾音楽塾オーケストラです。
児童は
「ベートーべンの曲とか迫力があってすごかったです」
児童は
「聴いたことはあるがオーケストラだとこんなに違うんだなって思って感動しました」
「子どものための音楽会」は８月29日まで、長野市と伊那市でも開かれ、あわせて「177」の小学校およそ「8000人」の児童が鑑賞する予定です。