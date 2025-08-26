ÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó²ÃÆþ¤¬·èÄê¡ª¡¡Çã¼èOPÉÕ¤¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Ä©Àï
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï26Æü¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤«¤éÆüËÜÂåÉ½DF¿û¸¶Í³Àª¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë´ü´Ö¤Ï2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»»þ¤Ë¤¢¤¿¤ë2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¡£·ÀÌó¤Ë¤Ï¡¢Íè²Æ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤ÎÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÉÕ¿ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿û¸¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±ü»û¹¯É§»á¡¢ÂçÇ÷Í¦Ìé¡Ê¸½¡§¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¡¢º´Æ£·Ã°ô¡Ê¸½¡§FCÅìµþ¡Ë¤Ë¼¡¤°¥¯¥é¥Ö»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿û¸¶¤Ï2000Ç¯6·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß25ºÐ¡£Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2018Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯²Æ¤Ë¤ÏAZ¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë²ÃÆþ¤·¡¢²¤½£¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£Ìó5Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¥ª¥é¥ó¥À¤ÎÃÏ¤Ç¤Ï¸ø¼°ÀïÄÌ»»198»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·14¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¹ß³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯10·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»15»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤òÌó1Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢°ÜÀÒ¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¿û¸¶¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤òÂÔ¤Á±ó¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Ú¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ë¡¼¥Þ¥¤¥¢¡¼»á¤Ï¡Ö¥æ¥¥Ê¥ê¤¬¿·Å·ÃÏ¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¥¯¥é¥Ö¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤È¥¨¡¼¥ë¥Ç¥£¥ô¥£¥¸¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢AZ¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç200»î¹ç¶á¤¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤¬¤¹¤°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤Î²ÃÆþ¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¿û¸¶¤Î²ÃÆþ¤ò´¿·Þ¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Û¥ë¥¹¥È¡¦¥·¥å¥Æ¥Ã¥Õ¥§¥ó´ÆÆÄ¤â¡Ö¥æ¥¥Ê¥ê¤Ï¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤½¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥Õ¤Ê±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥µ¥¤¥É¤ÎÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤â¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢Èà¤ÏÈó¾ï¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
