¡¡²Î¼ê¤ÎºäËÜÅßÈþ¤È½÷Í¥¤Î°ìÏ©¿¿µ±¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Çß¿ý¤¬£²£¶Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£±£°·î¶½¹Ô¡¡ºäËÜÅßÈþ¡¡ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê£±£°·î£±£°¡Á£³£±Æü¡áÂçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤ÎÂè°ìÉô¤Ï¡ÖÊÛÅ·¤ª½ÕÁûÆ°µ¡×¤ÇºäËÜ¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤Î´¤ÈÇ²°¡¦¤ª½Õ¤ò±é¤¸¤ë¡£¶¦±é¤Ë¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤È°ìÏ©¤Î¤Û¤«¤ËÌ´ºé¤Í¤Í¡¢ÃÝÆâÕò¿Í¡¢º´¸Í°æ¤±¤óÂÀ¡¢ÁêÅç°ìÇ·¤È¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬¤½¤í¤¦¡£ÂèÆóÉô¤Ï¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤Ê¶¦±é¼Ô¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖºäËÜÅßÈþ£Ð£ò£å£í£é£õ£í¡¡£Ó£ô£á£ç£å¡¡£²£°£²£µ¡ÁåºÍåÀ±¤¿¤Á¤Î¤¦¤¿¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢ºäËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢ºÇ¿·¶Ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È°ìÏ©¤Î²Î¾§¤ä¡¢ÃæÂ¼¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ËÜ¸ø±é¸Â¤ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆºäËÜ¤Ï¡Ö±é²Î²Î¼ê¤Î»ä¤ÎÉñÂæ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉñÂæ¡£¤ª¼Çµï¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²ÎÍØ¥·¥ç¡¼¤Ë¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ã¤ÆÉÕ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¹ç½½Ê¬¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÏ©¤Ï¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤È¤Ï°ìÅÙ¡¢£Ô£Â£Ó¤µ¤ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ê¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¡½¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°°¦¤ÎÊª¸ì¡á£²£°£²£³Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²óÉñÂæ¤Ç¤Î¶¦±é¤¬¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Çß¿ý¤µ¤ó¤È¤Ï£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤Á°¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÊÌÓÍø¸µ½¢¡á£±£¹£¹£·Ç¯¡Ë¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¤ä¤Ã¤ÈºÊ¤È¤¤¤¦ºÂ¤Ë¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ºäËÜ¤È¤ÎÉñÂæ¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃæÂ¼¤Ï¡ÖÅßÈþ¤µ¤ó¤ÎÉñÂæ¤Ë°ìºòÇ¯½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤â¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¤â¤·¤í¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤âÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Öº£ÅÙ¤ÎÉñÂæ¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£