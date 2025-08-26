生まれてまだ生後15日目の赤ちゃん犬。枠の中から大脱走する衝撃的な光景が激撮されました！慌てる母犬の横で華麗なる脱走劇を披露した赤ちゃん犬の姿は、YouTube上でも大きな話題に。投稿は記事執筆時点で13万回再生されており、「こんな脱走方法想定できないと思う

」「脱走した時のお母さんの慌てぶりw」と声が寄せられました。

【動画：生まれて15日目の赤ちゃん犬が脱走→慌てる母犬の横で…予測不能すぎる『衝撃的な行動』】

赤ちゃん犬の脱走劇が開幕！

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ（@shibapuppymamire）」に投稿された生後15日目の赤ちゃん犬による大脱走劇が話題です。

その衝撃的な光景が激撮されたのは、赤ちゃん犬たちが生まれてからたった15日目のこと。早朝6時にモゾモゾと動き出し、お母さん犬の「ぼたんちゃん」の上に登り始めた1匹の赤ちゃん犬・もちのきくん。

すると、お母さんがちょっと目を離した隙に、頭を柵の間にスポッと入れ込み…

名前に違わず柔らか～いお餅のように、少しずつ「うんしょ、うんしょ」と柵の外へと体を滑り込ませていくではありませんか！途中で気づいたお母さんも「あんた、そんなところに挟まった危ないでしょ！」という声が聞こえてきそうなほど大慌て！

そしてとうとう自力で柵の外側へとすり抜けてしまったのです！大脱走成功です……。

柵の外に出ちゃった…と思いきや！？

しかし、柵の外側へ行ってしまうと、お母さんもどうすることもできません。手出しできないと悟ったのか、ぼたんちゃんは落ち着きを取り戻し、我が子の可能性を信じて見守ることに。

すると、お母さんの気持ちが届いたのでしょうか。もちのきくんは再び自力で姿勢を戻し、柵の中へと戻ってこようとする様子を見せ始めたのです！そして……

なんと、自分の力だけで柵の中へと戻ってくることができたのです！生後15日とは思えないほどの身体能力に驚愕です……！

こうして脱走という名のプチ冒険を堪能したもちのきくん。この後、飼い主さんに脱走していることが発覚し、再び枠の中へと戻してもらったのでした！

他の子も脱走！元気いっぱいな赤ちゃん犬たち

実はこの後、もちのきくん以外の赤ちゃん犬の脱走も確認！飼い主さんは、枠の高さをより高くし、勝手に脱走できないように対策したそうです。生後15日でも元気いっぱい、予測不能なほどの動きを見せるのですね。

生後15日の赤ちゃん犬たちの自由で天真爛漫な行動は、YouTubeに公開されると多くの反響が寄せられました！

投稿は記事執筆時点で13万回以上再生されており、「こんな脱走方法想定できないと思う」「脱走した時のお母さんの慌てぶりw」「ぷにぷに、むちむち、コロコロな子どもたちが堪らん可愛さで悶え死ぬ」といった声が殺到！その行動力の凄さに驚かされ、可愛さに癒される人が続出しています。

YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ」では、今回ご紹介した柴犬ファミリーの皆さんの様子が日々公開されています。毎日すくすくと成長する子犬たちの様子を追いかけることができるので、ぜひ成長を見守ってくださいね！

ぼたんちゃん、赤ちゃん犬の皆さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬子犬まみれ（@shibapuppymamire）」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。