26¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ3¥¯¥é¥Ö¤Î´ÆÆÄ»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹´ð½à¤¬´ËÏÂ¡ÄA¥¸¥§¥Í¥é¥ë°Ê¾å¤Ç»ØÆ³²ÄÇ½¤Ë

¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï26Æü¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Íý»ö²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êJ3¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Î´ÆÆÄ»ØÆ³¼Ô¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î´ð½à¤òÊÑ¹¹¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê»ØÆ³¼Ô¿Íºà¤ÎÅÐÍÑ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤êÄ©Àï¤·¤ä¤¹¤¤µ¡²ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÍ¸ú¤ÊJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏJFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆJFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¡Ë¤ò¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤ËÃÖ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£J1¡¦J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÆ±´ð½à¤¬·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤³¤Î´ð½à¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¸ú¤ÊJFA A¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹°Ê¾å¤òÊÝÍ¤¹¤ë¼Ô¡Ê¤Þ¤¿¤ÏJFAµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆJFA A¥¸¥§¥Í¥é¥ë°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÁêÅö¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼Ô¡Ë¡×¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»ØÆ³²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢J3¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬AFC¥¯¥é¥Ö¶¥µ»²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ú¤Â³¤JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±Íý»ö²ñ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢JFA A¥¸¥§¥Í¥é¥ë¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÊÝÍ¤¹¤ë´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬¡¢J2¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¡ÈÆÃÎã¡É¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤J2¥ê¡¼¥°¤Ç¤â»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ä´À°Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¾º³Ê¸å¡¢JFA Pro¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¼èÆÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¾ò·ï¤Î´ÆÆÄ¤¬¡¢J2¥ê¡¼¥°¤ÎÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¾ì¹ç¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¾ÜºÙ»ö¹à¤Ï¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
