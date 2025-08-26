ホラー番組が苦手な人は多いと思いますが、それは犬も一緒のようです。あまりに不穏な展開に、硬直してしまったわんこの姿が話題となりました。

この投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「完全に全部理解しているお顔」「めっちゃ真剣に見てるw」「口角下がってんの可愛いｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ホラー番組』を観ていたら、隣にいた犬が…まるで人間のような『完璧なリアクション』】

ホラー番組を観ていたら…

TikTokアカウント「tentaru94pu__」の投稿主さんは、てんちゃん・たるちゃんという2匹のチワワと暮らしています。今回話題となったのは、自宅でのワンシーン。このとき、投稿主さんの娘さんがテレビでホラー番組を見ていたそうです。

すると、弟のたるちゃんがやってきて、娘さんと一緒にテレビを見始めたのだとか。テレビから流れる不穏な音楽に、たるちゃんも思わず目が釘付けに…。映し出される数々の不気味な物語は、たるちゃんをも恐怖に陥れてしまったようです。

人間のような様子に爆笑の嵐♪

ホラー番組を観るたるちゃんの表情は、まるで人間。目をぱっちりと見開き、口角は徐々に下がり…。恐怖でカチコチになってしまっている姿は、ちょっと可哀想だけれど最高に可愛い…♡

そんなたるちゃんに投稿主さんは「見なくていいよ」と声を掛けますが、たるちゃんの好奇心は留まることを知りません。投稿主さんの助言も聞かず、「ワン！」と鳴いたりしてホラー番組に夢中になっていたとか！

この投稿には「こんなに真剣に見るなんてびっくりです」「隣にコイツいてくれたら怖くない」「寝れなくなるよw」といったコメントが寄せられています。隣に頼もしいお姉ちゃんがいるからこそ、安心して見られるのかもしれませんね。

兄弟でひそひそ話！？

別の日の投稿には、てんちゃん・たるちゃんの愛らしいワンシーンも紹介されていました。それは、ちょっとしたイタズラをして娘さんに怒られてしまったときのこと。2匹は、ぴったりと寄り添いながら娘さんの説教を受けていたそうです。

しかし、しばらく説教を受けた2匹は、お互いに顔を近づけてコソコソ話を始めたのだとか。まるで上司に叱られて小言を言い合う新人のような姿に、なんだかホッコリ…。

怒られることもあるけれど、いつでも仲の良い兄弟なのでした！

TikTokアカウント「tentaru94pu__」には、てんちゃん・たるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。可愛い兄弟に癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「tentaru94pu__」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。