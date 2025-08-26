全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・下北沢の中華料理店『中華そば専門 一龍』です。

新感覚！つけ麺タイプの冷やし中華

つけ麺タイプで楽しさあふれる「冷やし中華つけ麺」は、夏はこれしか食べない常連もいるほどの、下北沢の老舗中華そば屋が繰り出す隠れた人気メニューだ。

冷やし中華つけ麺1150円

『中華そば専門 一龍』冷やし中華つけ麺 1150円

通常のスープとは異なり、カツオダシを使った和風醤油味のあっさりとしたつけ汁にレモンを加え、フレッシュで爽快な味わいに。※5月から9月中旬まで

『中華そば専門 一龍』

下北沢『中華そば専門一龍』

［店名］『中華そば専門一龍』

［住所］東京都世田谷区北沢2-30-11

［電話］03-3466-1671

［営業時間］11時〜麺が売れ切れ次第終了

［休日］水

［交通］小田急線ほか下北沢駅東口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、おとなの週末が厳選した冷やし中華4選の画像がご覧いただけます。

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京でとびきりうまい冷やし中華3選！ 忘れちゃいけない夏の主役」では、とびっきりおいしい冷やし中華の店を実食レポートしています。