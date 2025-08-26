斉藤由貴さん、倉科カナさんらを輩出した「ミスマガジン2025」が26日、都内で発表され、兵庫県出身の永岡ゆきねさん（16）がグランプリに輝きました。



【写真】ミスマガジン2025グランプリの永岡ゆきねさん

ミスヤングマガジンには晴こころさん（16）、ミス週刊少年マガジンには江下晏梨さん（18）、読者特別賞には冨永実里さん（17）、審査員特別賞には太田しずくさん（16）とまるやそらさん（22）が選ばれました。



見事グランプリに輝いた永岡さんには、賞金100万円＆ヤングマガジン表紙出演＆ソロ写真集発売という3大特典が与えられます。また、9月1日発売のヤングマガジン40号で、ミスマガジン2025受賞メンバーでの初表紙・初グラビアが掲載されます。



永岡さんはミスマガジン公式サイトで「高校生になるタイミングで、新しい挑戦をしてみたいと思い応募したのが「ミスマガジン2025」でした。写真集を出すという目標を胸に、グランプリを目指す夢を抱きました。「グランプリ」と聞いた時は驚きで時が止まりました。そして、応援してくれたすべての方と歩んだグランプリの道なんだと強く感じました」とコメント。「『永岡ゆきね』を見たい、知りたいと思ってもらえるような魅力溢れる女優になって朝ドラの主演女優になるという夢に向かって頑張ります！応援よろしくお願いします」と抱負を語っています。



ミスマガジンは1982年にスタートした雑誌業界で最も歴史のあるミスコンテスト。初期には斉藤由貴さんや細川ふみえさん、その後は中川翔子さん、岩佐真悠子さん、山崎真実さん、北乃きいさん、倉科カナさん、桜庭ななみさん、新川優愛さん、衛藤美彩さんら錚々たるタレントを輩出。2018年に復活した後も、沢口愛華さん、寺本莉緒さん、豊田ルナさん、菊地姫奈さん、今森茉耶さん、一ノ瀬瑠菜さんをはじめ、各賞受賞者がグラビアやドラマ、演劇、CMでも活躍中です。



【永岡ゆきねさんプロフィル】

ながおか・ゆきね ⽣年⽉⽇2009年7月10日 兵庫県出身 サイズT160 B80 W57 H81 趣味・特技はお菓子作り、フルート演奏、Y字バランス