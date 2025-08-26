柳原可奈子、子どもたちへの“サマーバケーション弁当”を披露「サングラスをかけて夏を満喫しております」
2児の母でタレントの柳原可奈子（39）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。季節にぴったりの手作りキャラ弁当の写真を公開した。
【写真】「娘さんの笑顔が目に浮かびます」柳原可奈子が披露した“サマーバケーション弁当”
柳原は「今日はサマーバケーション弁当です」と書き出し、「ちくわのぴよぴよ達も、たまご焼きのくまさんも、サングラスをかけて夏を満喫しております」「美白ぴよと日焼けぴよにわかれてるのがポイント笑 日焼けぴよの下はもちろん大好きなしいたけバターソテー」などと紹介。「楽しかった夏休みを思い返してくれたらいいな〜!!」と母の思いをつづった。
この投稿にファンからは「暑い夏でもこのお弁当を食べれば乗り切れますね」「朝からニコニコさせてもらいました〜」「蓋を開けるのにワクワクしちゃう 可奈子さんの愛が詰まってて、最高」「美味しそう 子供さんも喜びますね」「愛情たっぷりが伝わるお弁当ですね、美味しそう」「毎回本当に凄いですね！娘さんの笑顔が目に浮かびます」などのコメントが寄せられている。
