¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ÊÂçºå¡¦Ì´½§¡Ë¤Ï26Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÃêÁª¿½¹þ¤Ç¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ¶ñ¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¼Õºá¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌý°æÈô¹Ô»Î¤¬±§Ãè¤«¤é»£±Æ¡Ä¶Ã¤¤ÎËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡¡¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î³Ú´ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬¤¢¤ëÉÍ¾¾»Ô¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë²»³Ú¥é¥¤¥Ö¡£9·î26Æü¤ËEXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×¤Ç³«ºÅ¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ°¦Èþ¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡¢²»³Ú·ÏYouTuber¡¦¤è¤ß¤£¤é¤¬½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËüÇî¸ø¼°X¤Ï26Æü¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ê7ÆüÁ°ÃêÁª³«»Ï¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ë¤Ï¡Ö¡Ú¤ªÏÍ¤Ó¡ÛÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¡¢EXPO2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃêÁª¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë7ÆüÁ°ÃêÁª¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢8·î26Æü¡Ê²ÐÍËÆü¡Ë¤Î¿½¹þ³«»Ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÉÔ¶ñ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢8·î28Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¸áÁ°2»þ¤«¤é¤Î³«»Ï¤ËÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÉµ¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ø²»³Ú¤ÎÅÔ¡¦ÉÍ¾¾¡Ù¥³¥ó¥µ¡¼¥È
9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡EXPO¥Û¡¼¥ë¡Ö¥·¥ã¥ó¥Ï¥Ã¥È¡×
¸ø±é»þ´Ö¡¦ÆâÍÆ(Á´6¸ø±é¡¦´ÑµÒÆþÂØÀ©)
10»þ30Ê¬¤«¤é11»þ35Ê¬¡Ê65Ê¬¡Ë¡§
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¸ø±é¡¦¸ø±é¡Ê1¡Ë¡ÊKAWAI¡Ë½Ð±é¼Ô¡§ÎëÌÚ°¦Èþ ¡¢¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
12»þ25Ê¬¤«¤é13»þ00Ê¬¡Ê35Ê¬¡Ë¡§
¸ø±é¡Ê2¡Ë¡ÊKAWAI¡Ë½Ð±é¼Ô¡§¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
13»þ50Ê¬¤«¤é14»þ25Ê¬¡Ê35Ê¬¡Ë¡§
¸ø±é(¡Ê3¡Ë¡ÊYAMAHA¡Ë½Ð±é¼Ô¡§¤è¤ß¤£
15»þ15Ê¬¤«¤é15»þ50Ê¬¡Ê35Ê¬¡Ë¡§
¸ø±é¡Ê4¡Ë¡ÊYAMAHA¡Ë½Ð±é¼Ô¡§¤è¤ß¤£
17»þ10Ê¬¤«¤é17»þ45Ê¬¡Ê35Ê¬¡Ë¡§
¸ø±é¡Ê5¡Ë¡ÊRoland¡Ë½Ð±é¼Ô¡§ÃæÂ¼ÍÎ¤¡¢»³ËÜÍ¼Ó¡¢ÎÓ°¦¼Â
18»þ25Ê¬¤«¤é19»þ00Ê¬¡Ê35Ê¬¡Ë¡§
¸ø±é¡Ê6¡Ë¡ÊRoland¡Ë½Ð±é¼Ô¡§ÃæÂ¼ÍÎ¤¡¢»³ËÜÍ¼Ó¡¢ÎÓ°¦¼Â
