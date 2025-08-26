神野美伽、水着姿で開放的なバカンスショット「きゃー！」「セクシー」「最高の眺め」 ハワイ旅行でプール楽しむ
歌手の神野美伽（59)が、26日までに自身のインスタグラムを更新。水着姿で絶景が広がる屋外プールを楽しむ様子など、ハワイ旅行の思い出を複数の投稿で写真とともに紹介した。
【写真】「きゃー！」「セクシー」水着姿で絶景のプールを楽しむ神野美伽
18日に「ちょっと行って来ます！」と羽田空港から休養に行くことを報告し、それからたびたびハワイでの様子を投稿している。
23日の投稿では、「昨日の夕方、コンドのプールに初めて行きました」と、広いプールに浸かり笑顔する写真をアップ。「私、泳げないのでインフィニティのプールをひたすら歩いて、ジャグジーとミストサウナで温めて。痛みが出ていた身体が少しほぐれた感じです。それより何より、心がほぐれてる。すべてに、ありがとう」とつづり、開放的な空間でリラックスできたことを伝えた。
コメント欄には「きゃー！」「セクシー」「素敵ですね」「最高の眺め」「青い空青い海とっても幸せ最高ですねェ」「いっぱい羽根を伸ばしてきてくださいね」などの声が寄せられている。
【写真】「きゃー！」「セクシー」水着姿で絶景のプールを楽しむ神野美伽
18日に「ちょっと行って来ます！」と羽田空港から休養に行くことを報告し、それからたびたびハワイでの様子を投稿している。
23日の投稿では、「昨日の夕方、コンドのプールに初めて行きました」と、広いプールに浸かり笑顔する写真をアップ。「私、泳げないのでインフィニティのプールをひたすら歩いて、ジャグジーとミストサウナで温めて。痛みが出ていた身体が少しほぐれた感じです。それより何より、心がほぐれてる。すべてに、ありがとう」とつづり、開放的な空間でリラックスできたことを伝えた。
コメント欄には「きゃー！」「セクシー」「素敵ですね」「最高の眺め」「青い空青い海とっても幸せ最高ですねェ」「いっぱい羽根を伸ばしてきてくださいね」などの声が寄せられている。