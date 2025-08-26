明日27日は寒冷前線の通過で、日本海側を中心に雨が降り、太平洋側でも局地的に雨が強まる。太平洋側を中心に猛烈な暑さが続く見込みで、都心で35℃以上の猛暑日が観測されれば、歴代の猛暑日の連続最長記録、最多記録を更新。記録的な大雨となっている北海道は土砂災害に警戒。

今日26日も猛暑とどまらず

今日26日は徳島県美馬市穴吹で38.0℃を観測し、全国の136地点で35℃以上の猛暑日となりました。東京都心は35.1℃まで上がり、9日連続の猛暑日に。ことしに入って22回目の猛暑日となり、猛暑日の最多記録、最長記録ともに、過去最多に並びました。





※東京都心:連続猛暑日の過去最長は2022年の9日間(2022年6月25日〜7月3日まで9日間)年間猛暑日の最多記録は2023年の22日間。8月下旬が近づいていますが、これまでに経験のないような暑さになっている所があります。なかなか夜も気温が下がりにくいため、時間帯を問わず熱中症に警戒してください。

明日27日も猛暑日続出 都心の猛暑日は史上最多・最長なるか

明日27日は寒冷前線の通過で、日本海側を中心に雨が降り、太平洋側でも局地的に雨が強まるでしょう。北海道や東北北部は午前を中心に雨で、非常に激しい雨の降る所もありそうです。すでに北海道では局地的に大雨となり、北海道の豊富町では午後5時までの24時間降水量が175.5ミリに達し、観測史上1位の値を更新しました。土砂災害が発生しやすくなっている所がありますので、山の斜面などには近づかず、安全な所でお過ごしください。



【追記】北海道の上川・留萌地方、石狩・空知・後志地方では、明日27日未明から朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。夜間も安全な場所で過ごし、厳重に警戒してください。



九州北部は朝から雨、山陰や北陸、東北南部は昼過ぎから雨のエリアが広がるでしょう。関東から西の太平洋側は日中は日が差しますが、午後は今日よりもにわか雨や雷雨の可能性が高くなりそうです。局地的には激しい雨が降りますので、雨雲レーダーを確認しながら、天気の急変にはご注意ください。



また、明日27日も太平洋側を中心に猛烈な暑さが続く見込みです。東京都心で35℃以上の猛暑日が観測されれば、歴代の猛暑日の連続最長記録、最多記録を更新することになります。仙台でも36℃まで上がり、再び猛暑日になるでしょう。

8月末にまた猛暑ピーク 9月も猛暑でスタート

明後日28日以降、広い範囲でのまとまった雨はなく、特に東海以西は晴れて猛烈な暑さが続くでしょう。28日〜29日にかけて、関東は気圧の谷の影響で雲が広がり、雨の降る時間がありそうです。このタイミングで気温がやや下がり、猛暑日からは解放されるでしょう。ただ、30日には再び晴れて、また危険な暑さが復活します。



8月最後の土日にあたる30日、31日は関東以西は連日35℃以上の猛暑日となり、東北でも35℃近い暑さです。名古屋は39℃の予想で、40℃に迫るでしょう。

なお、9月も猛暑でスタートします。まだ朝の最低気温も高い状況が続くため、夜間もエアコンを一晩中つけるなど昼夜問わず、暑さ対策が欠かせません。外出はできる限り、気温の高い昼前後は控えるなど気を付けた方が良さそうです。体調を整えておくことも熱中症対策につながりますので、生活を見直しておくと良いでしょう。