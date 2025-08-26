会いに行ってみようかな。妻に無視され続けた夫が救いを求めたのは!?


妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）

妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。

それでは、口をきかなくなった妻と夫、それぞれの視点から一家の様子をのぞいてみましょう。一緒に生活をするうえで、パートナー同士がお互いを思いやることの大切さが感じられます。

※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。

自分から謝っても、口をきいてくれない妻の態度は変わらず…。家族の「たわいのない会話」がまったくないまま、とうとう1年。夫には心の拠りどころとなる存在ができ始めていました…。

大丈夫


どうしようもなく、つらかったころ


その笑顔にオレは助けられた


ドキドキドキドキ


今日はきてくれてありがとー！！


スコーンとオレの心に入ってきた


生きててとても楽しい


気持ち切り替えていかなきゃ


今日も妻はイライラしている


心の寂しさを埋めるように、すっかりアイドルにハマってしまった夫。気晴らしはもちろん大切ですが、夫婦間の問題の根本的な解決を目指さなければ、状況は改善しないことを痛感させられます。

著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』