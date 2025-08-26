会いに行ってみようかな。妻に無視され続けた夫が救いを求めたのは!?
妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
自分から謝っても、口をきいてくれない妻の態度は変わらず…。家族の「たわいのない会話」がまったくないまま、とうとう1年。夫には心の拠りどころとなる存在ができ始めていました…。
心の寂しさを埋めるように、すっかりアイドルにハマってしまった夫。気晴らしはもちろん大切ですが、夫婦間の問題の根本的な解決を目指さなければ、状況は改善しないことを痛感させられます。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』