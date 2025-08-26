iPhone 11が不調…！「バッテリー交換」か「iPhone 16に買い替え」ならどちらがお得？

iPhone 11のバッテリー交換費用

iPhone 11のバッテリーをメーカーで交換する場合、補償の有無で金額に違いがあります。

Appleのバッテリー交換サービスでは、メーカー保証が受けられる場合、iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Maxのいずれのモデルでも無料で交換可能です。しかし、保証サービス適用外でのバッテリー交換費用は、iPhone 11のいずれのモデルも1万4500円です。

メーカー保証は、Apple製品1年限定保証、もしくはAppleCare+に加入しており、蓄電容量が80％未満になった場合に利用できます。



iPhone 16への買い替え費用

iPhone16では、3つのモデルが用意されています。それぞれのモデルの価格は、表1の通りです。

表1

モデル 本体価格 分割払いプラン※ペイディあと払いプランApple専用 iPhone 16 Pro 15万9800円 4438円（36回分割） iPhone 16 12万4800円 3466円（36回分割） iPhone 16e 9万9800円 4158円（24回分割）

※筆者作成

2025年8月現在、iPhone16の最上位モデルで約16万円、最下位モデルで約10万円です。費用だけで見ればバッテリー交換よりも高額ですが、新機能や長期的なサポートを得られる点は買い替えのメリットといえるでしょう。なお、Appleが提供する下取りサービス「AppleTradeIn」を利用すると、購入費用をおさえられます。



バッテリー交換が「無意味」になる可能性

バッテリーを交換すれば、購入当初のように長時間バッテリーが持つと期待するかもしれません。しかし、バッテリーを交換してもあまり改善されなかったり、別の要因で問題が解決しなかったりするケースもあるようです。次のような場合は、バッテリーの物理的要因ではなくバッテリーを消耗するケースとされています。



・ストレージ容量不足：写真やアプリで空き容量が不足すると、動作全体が遅くなる

・ソフトウェア要因：特定アプリの不具合やiOSの影響でバッテリー消費が激しくなる

さらに注意したいのは、iPhone 11が、今後のiOSアップデート対象から外れる可能性です。Appleは明言していませんが、過去の傾向から考えると避けられないでしょう。もし、アップデート対象外になる直前にバッテリー交換してしまうと「交換したばかりなのに、すぐに買い替えを検討せざるを得ない」状況になりかねません。

この場合、バッテリー交換自体が無意味になるわけではありませんが、交換のタイミングとiOSサポートの残り期間を見極めることが大切になってくるでしょう。



「お得」は金額差だけでは決まらない！ iPhone 11の延命であればお得だが、長期利用ならiPhone 16への買い替えが合理的

iPhone 11のバッテリー交換費用は1万4500円です。一方で、iPhone 16へ買い替える場合、約10万円～16万円します。バッテリー交換と買い替えでの費用差は大きいですが、最新機種には性能向上や長期サポートが受けられる価値があります。

したがって、「あと数年だけ延命したい」ならバッテリー交換がお得ですが、安心して長期利用したい、あるいは新機能を求めるなら買い替えが合理的といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー