ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢AKB»þÂå¤Î¡ÈÀïÍ§¡É¤È¡Ö¥¨¥â¤¤¡×4S¡ª¡Ö¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¡×¥Õ¥¡¥ó¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¢²Î¼ê¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¡Ê34¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£AKB48»þÂå¤Î¡ÈÀïÍ§¡É¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº´¹¾¤Î1st¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡¡¥½¥í¥é¥¤¥Ö½é¡ª¡ª¡ª¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤º´¹¾¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢½ª»Ï´¶Æ°¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈµÜß·º´¹¾¤Î¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖSUNFLOWER¡×¤òË¬¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÍ¥»Ò¤ÈºÍ²Ã¤Ë¤â²ñ¤¨¤Æº´¹¾¤Î³Ú²°¤Ç4¿Í¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ²û¤«¤·¤¯¤Æ¥¨¥â¤¯¤Æ½©¸µteamK¤ÎÆü¡¹¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡¡»ä¤òteamK¤Ë²÷¤¯Ãç´Ö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿Âç¹¥¤¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¤«¤Ä¤ÆAKB48¤ÇÀÚâøÂöËá(¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ)¤·¤¿ÂçÅçÍ¥»Ò¤È½©¸µºÍ²Ã¡¢µÜß·¤â²Ã¤¨¤¿4¿Í¤Ç¤Î¾Ð´é¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡Ê¸Ëö¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊºÍ²Ã¤ÈÍ¥»Ò¤È¥Þ¥Þ¥È¡¼¥¯¤Ç¤¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡Ë¡×¤È´¶³´¤òÅÁ¤¨¡Ö#teamK¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥àK£±ÈÖ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸µteamKºÇ¹â¤¹¤®¤ë¥¨¥â¤¤¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡ÖÁ´°÷´ñÎï¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö²û¥á¥ó²á¤®¤ë¡×¡Ö·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¼Ì¿¿ÇË²õÎÏ¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£