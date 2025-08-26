『火喰鳥を、喰う』宮舘涼太、キーマン・北斗役を熱演 圧倒的存在感に水上恒司&山下美月らキャスト陣も絶賛
水上恒司が主演し、山下美月が共演する映画『火喰鳥を、喰う』より、宮舘涼太が演じる超常現象専門家・北斗総一郎の新カットと、宮舘の圧倒的存在感を絶賛するキャストのコメントが解禁された。
【写真】儀式の衣装に身を包み・・ 宮舘涼太、北斗役で存在感放つ新場面カット
本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。監督を務めるのは、『超高速！参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』の本木克英。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』の林民夫が手がける。
物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）のもとに、戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページに綴られていたのは、「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚愕の世界だった――。
これは怪異か、それとも罠か――？ これまで見たことのないような先読み不能ミステリーが描かれる本作の中で、ひときわ強いインパクトを放つのが、宮舘涼太演じる超常現象専門家・北斗総一郎だ。怪異現象に造詣が深い北斗は、大学時代の後輩である夕里子からの依頼を受け、彼らを取り巻く不可解な“現象”の解明に乗り出していく。
どこか怪しく危険な空気をまとう北斗の登場により、物語は誰もが予想だにしない展開を迎えていくことになるが、このキーマンとも言える役に抜擢されたのが、今回が映画単独初出演となる宮舘だ。本作のプロデューサー・横山和宏からも「宮舘さんの存在は際立っており、彼以外に北斗役は考えられません」と言わしめるほどの名演を披露している。
そんな宮舘演じる北斗と真正面から対峙していく主人公・雄司を演じた水上は、「僕演じる雄司が主演ではありますが、物語を動かしていくのは北斗なので、この作品は舘さん次第だと思って（撮影に）入りました」と振り返る。
さらに撮影を終え、「現場では、舘さんが本当に良いバランサーになってくれ、和ませてくれたので、楽しい現場になりました」と感謝を述べ、「北斗の異物さは図々しさから来ると思うんですが、舘さんはまさに気遣いの人で、図々しさなんてものは全く感じられないので、北斗ならではの異物さを出されたのが、どれぐらいすごいことか」と絶賛した。
また、夫の雄司、旧知の仲である北斗の間で揺れるヒロイン・夕里子を演じた山下も、「若いキャストの中では（宮舘さんが）最年長だったので、盛り上げてくださる部分もありつつ、現場を支えてくださいました。私が（演技の方向性で）迷っているときに “僕は監督にたくさん聞いちゃっているから、（監督に）聞いていいと思うよ”と言ってくださったことがあって、とても（その一言が）支えになりました」と感謝の思いを明かしている。
怪異のきっかけとなる「死者の手帳」を雄司たちに渡す新聞記者役の与沢を演じた森田望智は、「本当に（北斗は）キャラクターとして魅力的で、ずっと見ていたいなと思うくらい。宮舘さんが（北斗として）何かを言うと、真実にも嘘にも聞こえる瞬間があるというか。二面性をとても感じられて、キャラクターとしての魅力や面白さを、一緒にお芝居をしながら感じさせていただきました」と称賛。
夕里子の弟・亮を演じた豊田裕大も、「宮舘さんが北斗を引き寄せているというくらい、（宮舘さんと役が）マッチしている感じがして。魅力に溢れている方だなと思いました。現場のムードメーカーとしてとても笑わせてくださいましたし、楽しかったです。またご一緒したいです」とリスペクトも交えながらコメントを寄せた。
スタッフだけでなくキャスト陣からも絶大な信頼を集める宮舘。北斗総一郎という難役を見事に演じきり、俳優としての新たな魅力を放つ。
映画『火喰鳥を、喰う』は、10月3日より全国公開。
【写真】儀式の衣装に身を包み・・ 宮舘涼太、北斗役で存在感放つ新場面カット
本作は、原浩による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名小説を実写映画化。監督を務めるのは、『超高速！参勤交代』シリーズや、『空飛ぶタイヤ』『シャイロックの子供たち』の本木克英。脚本は『ラーゲリより愛を込めて』『ディア・ファミリー』の林民夫が手がける。
これは怪異か、それとも罠か――？ これまで見たことのないような先読み不能ミステリーが描かれる本作の中で、ひときわ強いインパクトを放つのが、宮舘涼太演じる超常現象専門家・北斗総一郎だ。怪異現象に造詣が深い北斗は、大学時代の後輩である夕里子からの依頼を受け、彼らを取り巻く不可解な“現象”の解明に乗り出していく。
どこか怪しく危険な空気をまとう北斗の登場により、物語は誰もが予想だにしない展開を迎えていくことになるが、このキーマンとも言える役に抜擢されたのが、今回が映画単独初出演となる宮舘だ。本作のプロデューサー・横山和宏からも「宮舘さんの存在は際立っており、彼以外に北斗役は考えられません」と言わしめるほどの名演を披露している。
そんな宮舘演じる北斗と真正面から対峙していく主人公・雄司を演じた水上は、「僕演じる雄司が主演ではありますが、物語を動かしていくのは北斗なので、この作品は舘さん次第だと思って（撮影に）入りました」と振り返る。
さらに撮影を終え、「現場では、舘さんが本当に良いバランサーになってくれ、和ませてくれたので、楽しい現場になりました」と感謝を述べ、「北斗の異物さは図々しさから来ると思うんですが、舘さんはまさに気遣いの人で、図々しさなんてものは全く感じられないので、北斗ならではの異物さを出されたのが、どれぐらいすごいことか」と絶賛した。
また、夫の雄司、旧知の仲である北斗の間で揺れるヒロイン・夕里子を演じた山下も、「若いキャストの中では（宮舘さんが）最年長だったので、盛り上げてくださる部分もありつつ、現場を支えてくださいました。私が（演技の方向性で）迷っているときに “僕は監督にたくさん聞いちゃっているから、（監督に）聞いていいと思うよ”と言ってくださったことがあって、とても（その一言が）支えになりました」と感謝の思いを明かしている。
怪異のきっかけとなる「死者の手帳」を雄司たちに渡す新聞記者役の与沢を演じた森田望智は、「本当に（北斗は）キャラクターとして魅力的で、ずっと見ていたいなと思うくらい。宮舘さんが（北斗として）何かを言うと、真実にも嘘にも聞こえる瞬間があるというか。二面性をとても感じられて、キャラクターとしての魅力や面白さを、一緒にお芝居をしながら感じさせていただきました」と称賛。
夕里子の弟・亮を演じた豊田裕大も、「宮舘さんが北斗を引き寄せているというくらい、（宮舘さんと役が）マッチしている感じがして。魅力に溢れている方だなと思いました。現場のムードメーカーとしてとても笑わせてくださいましたし、楽しかったです。またご一緒したいです」とリスペクトも交えながらコメントを寄せた。
スタッフだけでなくキャスト陣からも絶大な信頼を集める宮舘。北斗総一郎という難役を見事に演じきり、俳優としての新たな魅力を放つ。
映画『火喰鳥を、喰う』は、10月3日より全国公開。